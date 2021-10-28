سوزوكي فيتارا 2021 ارخص سيارة يابانية بالتقسيط على 60 أشهر من عبد اللطيف جميل

سوزوكي فيتارا 2021 ارخص سيارة يابانية بالتقسيط تتميز شركة عبداللطيف جميل أنها من إحدى أفضل الشركات السعودية والتي تقدم أفضل وأجود السيارات داخل المملكة َالتي تتناسب مع مختلف الاحتياجات والأذواق كما تتيح إمكانية التقسيط الشهري للعديد من السيارات تقسيط لا يزيد عن 1000 ريال شهريًا ومن بين هذه السيارات وهي سوزوكي فيتارا موديل 2021 والتي تقدم أحدث العروض الخاصة بالتقسيط والتي يمكننا التعرف عليها من خلال البيانات التالية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

تحتوي سوزوكي فيتارا 2021 على عدة مواصفات خاصة بتكوين المحرك الداخلي وقدرته على التسارع عبر الطرقات ليضم كل من هذه المواصفات

تمتلك موتور قوي قادر على إنتاج 120 حصان معدلات مرتفعة من إنتاج العزم والذي يبلغ 156 دورة.

تتوفر السيارة بناقل للحركة أي نوع في السرعات بين ست سرعات اساسية يمكن التحكم بها بطريقة اوتوماتيك.

تدعم السيارة في آلية العمل على طريقة الجر الأمامي للعجلات.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.5 لتر وهذا عند قطع السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 170 كيلومتر بينما تبلغ سعة تخزين الشنطة الخلفية للسيارة بحوالي 375 لتر.

نقدم في هذا القسم سعر سوزوكي فيتارا قبل إضافة الضرائب الخاصة بالشركة مع أنظمة السداد المتاحة خلال الفترات الحالية والتي تتمثل في كل من البيانات التالية

يبلغ سعر سيارات سوزوكي فيتارا داخل الوكيل الحصري بالمملكة السعودية حوالي 67.521 ريال سعودي.

تتميز طرق التقسيط المتوفرة داخل شركة عبداللطيف جميل بإمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 60 شهر من تاريخ التسجيل.

يتم دفع حد أدنى من الدفعات الشهرية للسيارة بمعدل 800 ريال سعودي بشكل شهري مع دفع حد أدنى لمقدم التقسيط في الدفعة الأولى بنحو 33.658 ريال.

تبلغ نسبة الفوائد السنوية على السيارة بنحو 35% مع دفع الدفعة الأخيرة للسيارة والذي يصل إلى 27.177 ريال سعودي.

تتضمن عملية شراء السيارة وتقسيطها العديد من الدفعات المادية الإضافية حيث يضاف لسعر السيارة حوالي 440 ريال مصاريف الإصدار.