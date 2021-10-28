“الاسطورة” كيا بيجاس 2021 وحش السيارات أداء عالي وتصميم مميز في الاسواق السعودية

“الاسطورة” كيا بيجاس 2021 وحش السيارات أداء عالي وتصميم مميز هي سيارة اقتصادية مناسبة للعائلات والأسر المتوسطة، حيث تعتبر من سيارات السيدان التي تحتل الاسواق وتحقق مبيعات كبيرة بمعدل مرتفعة دونًا عن غيرها من السيارات، وفي خلال تلك المقالة سنوضح لكم كل ما تحتاج إلى معرفته حول مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021، كما سنطرح لكم كل مميزات كيا بيجاس 2021 وسعرها في السوق السعودي، فتابعنا عزيزي القاريء حتى تحصل على مزيد من المعلومات حول سيارة من السيارات الأعلى مبيعًا في سوق السيارات بشكل عام. ما هي مواصفات كيا بيجاس موديل 2021 ما هي مواصفات كيا بيجاس موديل 2021 تعرف في النقاط القادمة على كل التفاصيل التي تخص سيارة كيا بيجاس موديل عام 2021: سيارة كيا بيجاس 2021 تتمتع بصفات متميزة غير متاحة في منافسيها، حيث أنها مزودة بمحرك استثنائي، وهو محرم من 4 سلندرات.

المحرك يتميز بسعة 1400 سي سي.

كما أن الموتور له قوة 95 حصان

العزم الأقصى للدوران ممتاز ويصل إلى 132 نيوتن على المتر.

السيارة تتميز بناقل حركة استثنائي يعمل ناقل الحركة بنظام الاتوماتيك .

بينما يمتلك ناقل الحركة 5 سرعات.

السيارة تعتبر مزودة بعوامل سلامة وأمن متميزة ومنها وسادات الهواء الموجودة عن السائق.

السيارة مزودة بنظام الأمان وهو نظام مانع انزلاق الفرامل.

يمكنك الاعتماد على السيارة في السفر بسبب اتساع وحدة التخزين الخلفية للسيارة.

تمتلك السيارة وسادة هواء في الطبلون .

مزودة بنظام الإنظار ضد السرقة.

تتميز بتصميم داخلي أنيق وراقي من الجلد.

جنوط السيارة ممتازة، وهي جنوط رياضية .

قياس جنوط سيارة كيا بيجاس 2021 هو 14 بوصة.

بيجاس 2021 هو 14 بوصة. مزودة بنظام مكيف هواء يدوي.

تضم السيارة تفتحات خلفية للتكيف، حيث يتميز النظام بطريقة توزيع مثالية للهواء. مميزات كيا بيجاس مميزات كيا بيجاس هذا الموديل حقق ملايين المبيعات، وذلك بسبب مميزاته المختلفة، والتي تتمثل في القادم ذكره: سيارة عصرية من حيث التصميم.

تجمع بين جودة التصميم وعصريته وفخامته.

لها شكل شبابي وبالتالي تناسب الفئات العمرية العشرينية.

ستجد كل قطع الغيار بسهولة في محلات قطع الغيار، وتكلفتها متوسطة وغير مرتفعة.

السيارة تناسب السفريات والتنقلات بسبب مساحة الشنطة الخلفية.

مزودة بأحدث التقنيات ومنها شاشة عرض تعمل من خلال اللمس.

موفرة جدًا في استهلاك الطاقة وبالتالي غير مكلفة.

تضم فتحات سقف مثالية للتهوية.

مقابد ممتازة مصنوعة من مواد من اعلى جودة.

يمكنك قيادتها في الطرق الملتوية والمتعرجة، حيث أن مستوى ارتفاع السيارة عن سطح الأرض مناسب. سعر كيا بيجاس 2021 قد يبحث الكثيرون عن سعر السيارة بعد طرحها وانطلاقها على الاسواق وقد يبدأ سعرها حوالي 45 الف ريال سعودي. الوسوم

“الاسطورة” كيا بيجاس 2021 وحش السيارات أداء عالي وتصميم مميز هي سيارة اقتصادية مناسبة للعائلات والأسر المتوسطة، حيث تعتبر من سيارات السيدان التي تحتل الاسواق وتحقق مبيعات كبيرة بمعدل مرتفعة دونًا عن غيرها من السيارات، وفي خلال تلك المقالة سنوضح لكم كل ما تحتاج إلى معرفته حول مواصفات سيارة كيا بيجاس 2021، كما سنطرح لكم كل مميزات كيا بيجاس 2021 وسعرها في السوق السعودي، فتابعنا عزيزي القاريء حتى تحصل على مزيد من المعلومات حول سيارة من السيارات الأعلى مبيعًا في سوق السيارات بشكل عام. ما هي مواصفات كيا بيجاس موديل 2021 ما هي مواصفات كيا بيجاس موديل 2021 تعرف في النقاط القادمة على كل التفاصيل التي تخص سيارة كيا بيجاس موديل عام 2021: سيارة كيا بيجاس 2021 تتمتع بصفات متميزة غير متاحة في منافسيها، حيث أنها مزودة بمحرك استثنائي، وهو محرم من 4 سلندرات.

المحرك يتميز بسعة 1400 سي سي.

كما أن الموتور له قوة 95 حصان

العزم الأقصى للدوران ممتاز ويصل إلى 132 نيوتن على المتر.

السيارة تتميز بناقل حركة استثنائي يعمل ناقل الحركة بنظام الاتوماتيك .

بينما يمتلك ناقل الحركة 5 سرعات.

السيارة تعتبر مزودة بعوامل سلامة وأمن متميزة ومنها وسادات الهواء الموجودة عن السائق.

السيارة مزودة بنظام الأمان وهو نظام مانع انزلاق الفرامل.

يمكنك الاعتماد على السيارة في السفر بسبب اتساع وحدة التخزين الخلفية للسيارة.

تمتلك السيارة وسادة هواء في الطبلون .

مزودة بنظام الإنظار ضد السرقة.

تتميز بتصميم داخلي أنيق وراقي من الجلد.

جنوط السيارة ممتازة، وهي جنوط رياضية .

قياس جنوط سيارة كيا بيجاس 2021 هو 14 بوصة.

بيجاس 2021 هو 14 بوصة. مزودة بنظام مكيف هواء يدوي.

تضم السيارة تفتحات خلفية للتكيف، حيث يتميز النظام بطريقة توزيع مثالية للهواء. مميزات كيا بيجاس مميزات كيا بيجاس هذا الموديل حقق ملايين المبيعات، وذلك بسبب مميزاته المختلفة، والتي تتمثل في القادم ذكره: سيارة عصرية من حيث التصميم.

تجمع بين جودة التصميم وعصريته وفخامته.

لها شكل شبابي وبالتالي تناسب الفئات العمرية العشرينية.

ستجد كل قطع الغيار بسهولة في محلات قطع الغيار، وتكلفتها متوسطة وغير مرتفعة.

السيارة تناسب السفريات والتنقلات بسبب مساحة الشنطة الخلفية.

مزودة بأحدث التقنيات ومنها شاشة عرض تعمل من خلال اللمس.

موفرة جدًا في استهلاك الطاقة وبالتالي غير مكلفة.

تضم فتحات سقف مثالية للتهوية.

مقابد ممتازة مصنوعة من مواد من اعلى جودة.

يمكنك قيادتها في الطرق الملتوية والمتعرجة، حيث أن مستوى ارتفاع السيارة عن سطح الأرض مناسب. سعر كيا بيجاس 2021 قد يبحث الكثيرون عن سعر السيارة بعد طرحها وانطلاقها على الاسواق وقد يبدأ سعرها حوالي 45 الف ريال سعودي.

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