خاطفة للأنظار.. سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية بالاسعار والمواصفات الجبارة

خاطفة للأنظار.. سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تنتمي سيارة كيا بيجاس إلى نوعية سيارات سيدان والتي يتم تصنيعها بواسطة الشركة الكورية والتي تقدم هذه الفئة من السيارات بأسعار مخفضة تتناسب مع مختلف المواطنين إلى جانب صغر حجم هذه السيارات بمختلف اصداراتها والتي تشتهر داخل الأسواق العربية بزيادة نسب المبيعات وهذا لما توفره للمستخدم من عدة مزايا تجعل السيارة من أفضل الاختيارات المتوفرة والتي تتواجد داخل المملكة بإصدارين نقوم بعرض بيانات كل منهم في هذه الأجزاء. سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تتواجد العديد من المواصفات المتعلقة بتصميم المحرك الداخلي وبعض المزايا التي نستطيع من خلالها مقارنة الفروق بين الاصدارين

يتم إنتاج الفئة الأولى من السيارة بمحرك الدفع الرباعي بمساحة 1.4 لتر بينما تبلغ معدلات القوة 95 حصان مع ناقل يعمل بطريقة اتوماتيك وتبلغ السرعات الخاصة به حوالي اربع سرعات اساسية.

من بين قدرات السيارة وهي استهلاك الوقود بنحو 17.8 كيلو متر مقابل كل لتر من البنزين المستخدم.

يتطابق الإصدار الثاني من السيارة بذات المواصفات مع زيادة بعض أنظمة الأمان.

مثل توفر حساسات وكاميرا في الجزء الخلفي يمكن تعديلها في عدة اتجاهات مختلفة. مميزات سيارة كيا بيجاس 2022 سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تحتوي علي عدة مداخل مثل USB ومدخل aux إلى جانب دعم السيارة لأنظمة البلوتوث.

والقدرة على تشغيل 6 مكبرات للصوت.

تمنح إصدارات السيارة مزيد من الراحة والأمان وهذا تزويد السيارة بخاصية الاغلاق الآلي.

والتحكم في أنظمة القيادة بشكل أفضل إلى جانب احتواء السيارة على تكييف واعتماد الزجاج على آلية العمل الكهربي.

توفر أيضًا عدة أنظمة متخصصة لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات مع مانع للانزلاق داخل الفرامل.

يتواجد بها اثنين وسادة هوائية لرفع نسب الأمان من مخاطر القيادة المتوقعة. اسعار سيارة كيا بيجاس 2022 تبلغ أسعار الفئة الأولى من سيارة كيا بيجاس بنحو 48.298 ريال سعودي.

مع إمكانية تقسيط السيارة بواسطة شركة موتوري من خلال دفع أقساط شهرية بنحو 896 ريال.

بواسطة شركة موتوري من خلال دفع أقساط شهرية بنحو 896 ريال. تبلغ أسعار الفئة الثانية من السيارة بحوالي 52.438 والقدرة على التقسيط بمبلغ شهري يبلغ 973 ريال سعودي. الوسوم

خاطفة للأنظار.. سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تنتمي سيارة كيا بيجاس إلى نوعية سيارات سيدان والتي يتم تصنيعها بواسطة الشركة الكورية والتي تقدم هذه الفئة من السيارات بأسعار مخفضة تتناسب مع مختلف المواطنين إلى جانب صغر حجم هذه السيارات بمختلف اصداراتها والتي تشتهر داخل الأسواق العربية بزيادة نسب المبيعات وهذا لما توفره للمستخدم من عدة مزايا تجعل السيارة من أفضل الاختيارات المتوفرة والتي تتواجد داخل المملكة بإصدارين نقوم بعرض بيانات كل منهم في هذه الأجزاء. سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تتواجد العديد من المواصفات المتعلقة بتصميم المحرك الداخلي وبعض المزايا التي نستطيع من خلالها مقارنة الفروق بين الاصدارين

يتم إنتاج الفئة الأولى من السيارة بمحرك الدفع الرباعي بمساحة 1.4 لتر بينما تبلغ معدلات القوة 95 حصان مع ناقل يعمل بطريقة اتوماتيك وتبلغ السرعات الخاصة به حوالي اربع سرعات اساسية.

من بين قدرات السيارة وهي استهلاك الوقود بنحو 17.8 كيلو متر مقابل كل لتر من البنزين المستخدم.

يتطابق الإصدار الثاني من السيارة بذات المواصفات مع زيادة بعض أنظمة الأمان.

مثل توفر حساسات وكاميرا في الجزء الخلفي يمكن تعديلها في عدة اتجاهات مختلفة. مميزات سيارة كيا بيجاس 2022 سيارة كيا بيجاس 2022 في السعودية تحتوي علي عدة مداخل مثل USB ومدخل aux إلى جانب دعم السيارة لأنظمة البلوتوث.

والقدرة على تشغيل 6 مكبرات للصوت.

تمنح إصدارات السيارة مزيد من الراحة والأمان وهذا تزويد السيارة بخاصية الاغلاق الآلي.

والتحكم في أنظمة القيادة بشكل أفضل إلى جانب احتواء السيارة على تكييف واعتماد الزجاج على آلية العمل الكهربي.

توفر أيضًا عدة أنظمة متخصصة لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات مع مانع للانزلاق داخل الفرامل.

يتواجد بها اثنين وسادة هوائية لرفع نسب الأمان من مخاطر القيادة المتوقعة. اسعار سيارة كيا بيجاس 2022 تبلغ أسعار الفئة الأولى من سيارة كيا بيجاس بنحو 48.298 ريال سعودي.

مع إمكانية تقسيط السيارة بواسطة شركة موتوري من خلال دفع أقساط شهرية بنحو 896 ريال.

بواسطة شركة موتوري من خلال دفع أقساط شهرية بنحو 896 ريال. تبلغ أسعار الفئة الثانية من السيارة بحوالي 52.438 والقدرة على التقسيط بمبلغ شهري يبلغ 973 ريال سعودي.

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