سعر تويوتا كامري 2022 في السعودية ومواصفات وصور السيارة من الداخل

سعر تويوتا كامري 2022 في السعودية، انطلقت النسخة الجديدة من شركة تويوتا TOYOTA بآخر إصداراتها وهي سيارة تويوتا كامري 2022 التي تعد تاسع جيل من طراز الكامري، حيث تأتي النسخة الجديدة من السيارة بمواصفات رائعة جعلت الإقبال عليها كبير من قبل محبي السيارات اليابانية، حيث تأتي السيارة بتصميم رائع ومميز وأنيق بالإضافة إلى المميزات التقنية التي تمتعت بها السيارة مما يجعلها منافس قوي للفئة الشبيهة بها من الأنواع الأخرى.

مواصفات محرك سيارة تويوتا كامري 2022

يتوفر عدد من الخيارات في الإصدار الجديد من سيارة كاميري من تويوتا وذلك لتقديم أفضل وأقوى أداء بحسب الظروف التي يمر بها قائد السيارة، ويتكون المحرك من 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر، والقوة القصوى للمحرك هي 204 حصان / 6600 د.د، وتصل قوة تسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم خلال سبع ثواني فقط.

ناقل الحركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات مختلفة.

مقاس إطارات كامري 2022 هو 205/6R16.

خزان الوقود هو 60 لترا، مع ملاحظة أن كفائة استهلاك الوقود بالسيارة هو 18.3 كم لكل لتر.

تأتي السيارة بجنود حديد مغطاة بالكامل قياس 16 بوصة.

الأنوار الأمامية للسيارة LED، و تحتوي على أنوار نهارية DRL.

مرايات السيارة كهربائية بنفس لون السيارة، وتحتوي على مزود إشارات الإنعطاف، كما أنها قابلة للطي اليدوي.

مقاعد كامري 2022 من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، وتحتوي على مسند في الوسط مزود بحامل الأكواب.

المكيف بتحكم يدوي كما تحتوي السيارة على فتحات تكييف في الجزء الخلفي للسيارة.

نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة وبلوتوث ونظام اتصال بالهاتف لكل أنواع الهواتف أندرويد وأبل كار بلاي.

السيارة مزودة بمثبت سرعة.

مميزات كامري 2022 من تويوتا

نظام الآمان في سيارة كامري تويوتا 2022

من أكثر مميزات كامري 2022 نظام الآمان الداخلي الذي حرص صانعي السيارة على توفيره وهو كالتالي:

نظام مراقبة مميز للنقاط العمياء لقائد السيارة.

وسائد هوائية مكونة من عدد 6 وسائد.

توزيع إلكتروني للفرامل.

نقاط ثابتة لمقعد الأطفال.

نظام مميز للتحكم بالثبات.

التحذير عند مغادرة مسار السيارة.

نظام الكبح التلقائي.

سعر سيارة تويوتا كامري 2022 في السعودية TOYOTA CAMRY

يوفر الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا فئة الكامري بعدة فئات مختلفة حيث تأتي أسعار كامري 2022 كما يلي: