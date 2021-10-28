انخفاض سعر تويوتا راف فور LE موديل 2021 بنسبة تتجاوز 13 بالمائة، حصلت راف 4 مؤخراُ على زيادة ملحوظة من حيث اقبال العملاء راغبي شراء السيارات العائلية، وارتفعت أسهم الفئات المختلفة للسيارة بين منافسيها بناء على تجارب العملاء ووفقاً للأسعار والمواصفات المميزة لها. تتميز فئة LE ستاندر من راف فور 2021 وهي محور حديثنا اليوم بمواصفات غير مسبوقة في فئات ستاندر للسيارات المنافسة، كما أنها تتميز بصرفية وقود أكثر من ممتازة ومحرك يعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات. اليوم نتحدث عن مواصفات تويوتا راف 4 ستاندر 2021 ، كما نكشف لكم عن عرض تخفيض جديد على السيارة يصل إلى حوالي 14 ألف ريال.

تخفيض سعر تويوتا راف فور LE موديل 2021

عرض اليوم تم الإعلان عنه أول أمس من قبل معارض عبداللطيف جميل للسيارات، حيث بلغ سعر فئة LE ستاندر من السيارة الرياضية المميزة تويوتا راف فور 2021 الآن 89 ألف و500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 103 ألف و500 ريال وبتخفيض يتجاوز 13% وخصم يصل إلى 14 ألف ريال. تتميز هذه الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 170 حصان ويعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر، القير أوتوماتيك CVT ويبلغ معدل استهلاك الوقود 16.3 كيلومتر لكل لتر.

تتميز راف فور 2021 فئة LE بتجهيزات قوية قلما تجدها في فئة ساتندر، حيث تأتي السيارة بإضاءات بالكامل ليد أنوار LED عالي ومنخفض، أنوار LED نهارية أمامية، أنوار LED خلفية بالإضافة إلى إشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي. السيارة مزودة كذلك بجناح خلفي وعدد 2 شكمان عادم لمحرك الدفع الرباعي الموجود، إلى جانب حساسات وكاميرا خلفية وجنوط مقاس 17 إنش، بالاضافة إلى تحكم كهربائي في النوافذ وأقفال آلي للأبواب.

مواصفات راف فور 2021 فئة ستاندر

تتميز تويوتا راف فور LE موديل 2021 بمواصفات وتجهيزات داخلية ممتازة تمنحك كافة سبل الراحة والأمان، حيث تأتي السيارة بداخلية مزيج بين الأسود والبيج مع مقاعد مخمل، وتتميز بعداد رحلات باللغة العربية، شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب تحكم كامل في المقود المكسي بالجلد في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة، جنط كهربائي بخاصية الهولد، تكييف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب وفتحات تكييف خلفية. دخول السيارة بالريموت وتتوفر بها كافة مواصفات الأمن والسلامة من فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إيرباجات أمامية وجانبية، كما تتوفر خمس أحزمة أمان في راف فور ستاندر 2021.