إنطلاق العملاقة.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 اسعار ومواصفات toyota land cruiser في السعودية

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 اسعار ومواصفات toyota land cruiser في السعودية،، يهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن جميع أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر داخل المملكة السعودية بعد أن أعلنت عنها الشركة اليابانية وهذه السيارة يوجد فيها الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة المتطوره التي اهتم بها العديد من الأشخاص، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة جميع مواصفات هذه السيارة والتقنيات الحديثة التي تم تصنيعها ومعرفة جميع المميزات وأسعارها داخل الأسواق وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

هذه السيارة يوجد فيها العديد من الأمان خاصة مع وجود التقنيات الحديثة المتطوره الموجودة فيها حيث يمكن التحكم في كبح السيارة في حالة زيادة السرعة مع وجود حزام الأمان في جميع المقاعد الموجودة في السيارة، مع وجود تقنية حديثة متطورة تقوم بإرسال تحذيرات لقائد السيارة في حالة وجود أماكن حادة على الطريق.

تتميز أيضا هذه السيارة بنظام صوتي وتقنية حديثة تساعدك على إمكانية التواصل بالهواتف الذكية مع وجود مقبس لشاحن الهواتف وتقنية البلوتوث، بالإضافة إلى أنه تم تصنيع أزرار تساعدك على الرد على جميع المكالمات الواردة على الهاتف الخاص بك مع وجود تصميم موديلات سابقة يجعلها وزن أثقال.

وقد وصل سعر الموديل من تويوتا لاندكروزر GXR3 داخل السعودية بقيمة 293 . 020 ألف ريال، أما بالنسبة لسعر تويوتا موديل GXR4 بقيمة 307 . 970 ألف ريال سعودي.

وقد بلغ سعر موديل لاند كروزر XV بسعر 362 . 250 ألف ريال سعودي.

يوجد العديد من المميزات الهامة الموجودة في هذه السيارة حيث تم العمل على إضافة اثنين محرك سيارة ويعمل هذه المرة بتقنيه v6 نظام تربو، بالإضافة إلى أنها يتواجد فيها ناقل حركة تصل إلى 10 سرعات ويعمل بشكل أوتوماتيك ويمكن أن يتم تبديل ترؤس الحركة.

تتميز أيضا سيارة لاندكروزر الجديدة بوجود محرك سيارة فيه الديزل وتصل سعته إلى 3 لتر وقوة المحرك إلى 309 حصان، بالإضافة إلى وجود نظام يقوم بتقليل غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو بنسبة 10 بالمئه في العام الواحد.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022مميزات سيارات لاندكروزر