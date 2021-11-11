حراج السيارات المستعملة وعروض مركبات عائلية نظيفة بأسعار لن تتكرر، السيارة الأولى في تقريرنا تتواجد بمدينة الرياض وهي دودج تشارجر 2013 فل كامل، السيارة باللون الأسود مع داخلية فاخرة باللون البيج نظيفة جداً بودي وكالة، محرك 8 سلندر هيمي مع جير أوتوماتيك والممشى وصل إلى 168 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بإمكانية التشغيل والدخول الذكيين مع بصمه وإمكانية التشغيل عن بعد، بالإضافة إلى شاشة كبيرة وفتحه سقف إلى جانب موفر وقود وليد متصل، الموتور وباقي المحركات بالكامل شرط والبودي وكالة ما عدا رش قطعتين فقط على نظافة، السيارة عليها سوم 36 ألف و500 ريال والبيع قريب.

أبرز عروض حراج السيارات المستعملة

تتوفر للبيع لدى معرض العتيبي للسيارات بمدينة الرياض سيارة هيونداي سنتافي 2015 دبل، السيارة باللون الأبيض وداخلية باللون البيج مع ثلاث صفوف للمقاعد وزجاج كهربائي بالكامل، الماكينة 6 سلندر 3300 سي سي مع جير أوتوماتيك والممشى 243 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بإضاءات ليد بالكامل وكشافات ضباب أمامية مع مكيف خلفي، إضافة إلى تحكم كامل من خلال المقود في مثبت السرعة والأوامر الصوتية، المحركات على الفحص والبودي وكاله باستثناء رفرف وباب أمامي يمين أما الشاص والايرباقات فهي سليمة، السعر المطلوب 43 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض.

تتوفر للبيع في حفر الباطن سيارة فورد اكسبديشن XLT مستعمل موديل 2014 فئة نص فل بنزين، السيارة باللون الازرق الكحلي وداخلية باللون البيج دبل شاص قصير، الماكينة 8 سلندر نظيفة على الشرط مع جير أوتوماتيك والممشى 125 أللف كيلو متر، الفحص الدوري جديد والإستمارة جديدة والسيارة في قمة النظافة، تتميز السيارة بحساسات خلفية وتحكم دريكسيون كامل ومثبت السرعة، مع إضافات تلبيس مراتب وطبلون، وصل أعلى سوم إلى 44 ألف و 500 ريال.

سيارات مستعملة نظيفة للبيع

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة شيفروليه تاهو 2014 دبل نص فل سعودي، السيارة باللون الذهبي مع داخلية جلد باللون البيج مع إمكانية التشغيل عن بعد، البودي والمحركات سليمة مع العلم أنه يوجد رش بـ4 قطع رش تجميلي فقط. تتميز السيارة بوجود حساسات أمامية وخلفية وتحكم كامل في المقود، بالاضافة إلى مقاعد أمامية متحركة مع إمكانية تخزين وضعيات الجلوس، حساسات ضغط الإطارات وحساسات مطر ومانع إنزلاق بالإضافة إلى ميزة الثبات والقفل المركزي، السعر المطلوب 46 ألف ريال.