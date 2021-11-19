رسميا انطلاق تويوتا بيلتا 2022 والسعر مفاجأة ومواصفات غير متوقعة.. الوحش الياباني

انطلقت تويوتا بيلتا 2022 بفئتين هما بيلتا اكتيف وبيلتا سمارت، وتحتوي كلتا السيارتين على مواصفات جبارة غير متوقعة، ويتوقع الكثير من خبراء السيارات أن تحقق السيارة الجديدة من تويوتا نجاحا خرافي بفضل تجهيزاتها الجبارة وسعرها التنافسي الرائع الذي سوف نعرضه لاحقا في هذا المقال، وتقدم تويوتا بسيارتها الجديدة اختيار مميز للغاية لكل مستهلكي السيارات الاقتصادية ولا يمكن تجاهله بسهولة.

أعلنت تويوتا بشكل رسمي ولأول مرة عن انطلاق بيلتا الجديدة لأول مرة في مصر، ويبدأ سعر السيارة من 235 ألف وحتى 275 ألف.

وفي الوقت نفسه هناك عدد مميز من المواصفات الجبارة في السيارة الجديدة وفيما يلي هذه الإمكانيات في فئة اكتيف.

تأتي الفئة الأولى من السيارة بنظام اى بي اس للمكابح ونظام اي بي دي لتوزيع الفرامل.

وكذلك تحتوي هذه الفئة على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام مانع للسرقة.

وفي الوقت نفسه المفاجأة في احتواء السيارة على عجلة قيادة مالتي بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية.

أما فئة سمارت تحتوي على شاشة 7 بوصة تستقبل الأمور باللمس بالإضافة حساسات اصطفاف.

وكذلك تحتوي على مثبت سرعة وكذلك كاميرا خلفية للمساعدة في الرجوع في الخلف.

احدث تسريب يشير إلى أن السيارة سوف تكون متاحة في السعودية بحد أقصى شهر يناير 2022، وسيتم نشر مقالة فور انطلاق السيارة في المملكة العربية السعودية، تابعونا.

تبدأ أسعار بيلتا 2022 في السعودية من 65 ألف وحتى 70 ألف ريال، وسوف تغيير هذه السيارة معادلات كثيرة في سوق السيارات السعودي.

سعر السيارة سوف يجعل منها احد أبرز الاختيارات لدى شريحة كبيرة من المستهلكين في السوق السعودي خاصة محبي يارس 2021.

تأتي السيارة الجديدة بمحرك اقتصادي بقدرة 1500 سي سي وتأتي السيارة بحجم شنطة خلفية بحجم 475 لتر.

وفي الوقت نفسه صرفية وقود السيارة خرافية بالقياس على أدائها حيث تحرق السيارة 2 لتر كلما تقطع مسافة 40 كيلومتر.

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