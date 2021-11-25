ب 333 ريال سعودي اقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا GLI 2022 من عبد اللطيف جميل

سعر ومواصفات سيارة تويتا كورلا 2022 بالتقسيط 333 ريال في السعودية نتحدث عن تلك الأمور التي تهم مختلف محبي متابعة أنواع موديلات السيارات الحديثة والتي تعد مطمح لكل مفضلي السيارات بالمواصفات الحديثة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة من هذا الموديل المتميز، وعن أهم الفئات المتواجدة منها ومختلف تجهيزاتها، وأهم الكماليات والتي تتواجد في السيارة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من الفقرات القادمة، كما سنوضح التكلفة السعرية لشراء تلك السيارة.

سعر ومواصفات سيارة تويتا كورلا 2022 بالتقسيط 333 ريال

السعر والمواصفات لسيارة من نوع تويتا كورلا 2022 بالتقسيط 333 ريال في السعودية من أكثر ما يحتاج لمعرفته الكثير من عملاء معارض السيارات، حيث تعتبر سيارة من نوع تويوتا كورولا ذات الطراز الياباني تعتبر أهم الطرز المتقدمة، والحديثة والتي تعد متمتعة بالكثير من السمات المتميزة، وتلك السمات والمواصفات نتابعها من خلال ما يلي من النقاط القادمة:

مواصفات السيارة من طراز تويتا كورلا 2022 بالتقسيط 333 ريال في السعودية

الأداء الخاص بالسيارة يعد في غاية القوة.

الهيكل الخارجي للسيارة من طراز رفيع المستوى وتصميم قوي عالي الجودة.

قوة تحملها تعد عالية بفضل احتوائها على البطارية الهايبرد، مع قوة مقاومتها لعوامل درجات الحرارة العالية.

الشكل الخارجي للسيارة لا يعد باعث لأي موجات من النوع الكهرومغناطيسي.

لا تتواجد أي ضرورة لكي يبحث من يقود السيارة عن أي مصدر لشحن السيارة، ولا توجد أيضا الضرورة لاستبدال البطارية.

مانعة لأي صدمات كهربية.

تتوفر مختلف العوامل للسلامة.

المقاعد مريحة وتتوفر بها الوسائد الهوائية.

المصابيح من النوعية ليد.

المصابيح من النوعية ليد. تتوفر فتحة تبريد من النوع الخلفي.

الصندوق بالسعة أربعمائة وسبعين لتر.

تكلفة الشراء لسيارة تويتا كورلا 2022 بالتقسيط 333 ريال في السعودية

تعتبر السيارة من النوع جي إل آي أفضل نوعيات السيارات التي تنتمي للماركة العالمية تويوتا والتي تعتبر من أغلى أنواعها إذ يبلغ السعر مائة ألف ريال من الممكن التقسيط للمبلغ على دفعات، والدفع على قسمين القسم الأول لسداد قيمة حوالي أربعين بالمائة من السعر الإجمالي.