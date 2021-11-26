تخفيض 30% على سعر تويوتا راف فور XLE فل 2021 في أقوى عروض عبداللطيف جميل للسيارات، نتناول اليوم أحد أقوى عروض تويوتا وخصم كبير من قبل الوكيل على راف4 اكس ال ايه موديل 2021، سيارة العمر الطويل متعددة الإستخدامات ذات المحرك الأقتصادي؛ حيث تمكنك من السير مسافة 16.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين فئة 91، طُرحت فئة XLE فل من تويوتا راف فور الرياضية بمحرك بنزين سعة 2000 سي سي يحتوى على 4 اسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT وهي تعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر.

تخفيض سعر تويوتا راف فور XLE فل 2021

دخلت فئة اكس ال ايه فل من تويوتا راف فور 2021 ضمن عروض نهاية العام للوكيل عبداللطيف جميل، وتوفر عرض استثنائي على السيارة بخصم يقترب من 30% دفعة واحدة ضمن تخفيضات شهر نوفمبر. الجدير بالذكر أن تويوتا راف فور XLE 2021 الاقتصادية قد طُرحت بسعر 145 ألف ريال، بينما وصل سعرها الآن إلى 103 ألف و500 ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التقسيط عبر عبد اللطيف جميل بمبلغ 2070 ريال شهرياً على خمس سنوات.

تتميز فئة XLE فل والتي تعرف أيضاً بفئة اكس ال ايه 2 من راف فور بفتحة سقف وجنوط مقاس 18 إنش، إضاءات بالكامل LED أمامية وخلفية مع أنوار ليد نهارية وكشافات ضباب أمامية أيضاً ليد. تتميز تويوتا راف فور الجديدة بحنايا عفش بالإضافة إلى عدد 2 شكمان، كما أنها مزودة بحساسات خلفية وكاميرا خلفية مدمجة. داخلية السيارة فاخرة باللون البيج مع مقاعد قماش، الزجاج كهربائي بخاصية أوتماتيكية من لمسة واحدة.

راف فور اكس ال ايه الجديدة

تتميز تلك الفئة أيضاً بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي عن طريق الزر، جلنط كهربائي بخاصية الهولد، سنتر لوك في باب الراكب بالإضافة إلى عداد رحلات باللغة العربية ومرايا داخلية تعتيم. السيارة مزودة بمقود يمكن التحكم من خلاله بشكل كامل في النظام الصوتي ومثبت سرعة، كما أن بها كافة مواصفات الأمان التي يرغبها أي قائد للمركبة. تتميز راف فور XLE فل 2021 أيضاً بشاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومكيف لمس بنظام أوتوماتيكي مع فتحات تكييف خلفية متعددة للسيارة.