شوف الاسطورة… سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا تعرف على أسعارها ومواصفاتها في السعودية

شوف الاسطورة… سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا كشفت شركة سوزوكي العالمية للسيارات عن أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا والتي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر وتم تصنيع هذه السيارة في المجر وتعد السيارة من أفضل السيارات في الوقت الحالي بالنسبة لمنافسيها أيضًا من نفس الموديل وتتميز السيارة بعدة مميزات تجعلها مختلفة عن السيارات الأخرى وخاصة سيارات تويوتا السابقة وأعلنت سوزوكي عن موعد طرح السيارة في الأسواق وسنوضح لكم أيضًا اهم عيوبها ومميزاتها. تعرف مواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا تعرف مواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا تعد سيارة سوزوكي S-CROSS من أحدث السيارات حول العالم حتى الآن ومن أبرز المواصفات التي من المتوقع أن تكون فيها هي:- محرك السيارة هو محرك توربيني سعته حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته 127 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك هو 235 نيوتن لكل متر ومزودة بنظام حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

أقصى تسارع لها يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في فترة زمنية حوالي 9.5 ثانية.

خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون المفاتيح.

واجهتها الأمامية مميزة حيث تحتوي على شبك أمامي عريض يتوسطه شعار شركة سوزوكي المعروف لونه أسود.

الجنوط الرياضي المزودة به السيارة مقاسه 18 بوصة.

مصابيحها الأمامية تعمل بتقنية الليد ويتوسطها خط قاطع مصنوع من مادة الكروم.

يبلغ طول السيارة حوالي 430.0 سم وعرضها 178.5 سم بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 158.5 سم.

طول قاعدة السيارات يبلغ حوالي 260.0 سم بينما سعة الحقيبة الخلفية لها تصل إلى 430 لتر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة لعام 2022 مميزات سيارة سوزوكي الجديدة لعام 2022 مزودة بعدد من وسائل الترفيه الذكية مثل احتوائها على شاشة معلومات تعمل باللمس مقاسها 9 بوصة.

السيارة تدعم خاصية الآبل كاري بلاي والأندرويد أوتو.

نظام السيارة الصوتي يعمل بزاوية تدور حوالي 360 درجة مئوية.

تحتوي على وسائل أمان حديثة تتمثل في الفرملة الذاتية التي تحدث في حالة الطوارئ.

تعرف ذاتي على إشارات المرور وعدم مغادرة المسار.

نظام تثبيت السرعة التكيفي وكذلك نظام كشف النقطة العمياء. أسعار سيارة سوزوكي الجديدة 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة سوزوكي الجديدة 2022 في سوق السيارات السعودي من المتوقع أن تتوفر السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من سعر 148,861 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 39,683 دولار أميركي. الوسوم

شوف الاسطورة… سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا كشفت شركة سوزوكي العالمية للسيارات عن أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا والتي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر وتم تصنيع هذه السيارة في المجر وتعد السيارة من أفضل السيارات في الوقت الحالي بالنسبة لمنافسيها أيضًا من نفس الموديل وتتميز السيارة بعدة مميزات تجعلها مختلفة عن السيارات الأخرى وخاصة سيارات تويوتا السابقة وأعلنت سوزوكي عن موعد طرح السيارة في الأسواق وسنوضح لكم أيضًا اهم عيوبها ومميزاتها. تعرف مواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا تعرف مواصفات سيارة سوزوكي S-CROSS الجديدة كليًا تعد سيارة سوزوكي S-CROSS من أحدث السيارات حول العالم حتى الآن ومن أبرز المواصفات التي من المتوقع أن تكون فيها هي:- محرك السيارة هو محرك توربيني سعته حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته 127 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك هو 235 نيوتن لكل متر ومزودة بنظام حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

أقصى تسارع لها يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في فترة زمنية حوالي 9.5 ثانية.

خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون المفاتيح.

واجهتها الأمامية مميزة حيث تحتوي على شبك أمامي عريض يتوسطه شعار شركة سوزوكي المعروف لونه أسود.

الجنوط الرياضي المزودة به السيارة مقاسه 18 بوصة.

مصابيحها الأمامية تعمل بتقنية الليد ويتوسطها خط قاطع مصنوع من مادة الكروم.

يبلغ طول السيارة حوالي 430.0 سم وعرضها 178.5 سم بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 158.5 سم.

طول قاعدة السيارات يبلغ حوالي 260.0 سم بينما سعة الحقيبة الخلفية لها تصل إلى 430 لتر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة لعام 2022 مميزات سيارة سوزوكي الجديدة لعام 2022 مزودة بعدد من وسائل الترفيه الذكية مثل احتوائها على شاشة معلومات تعمل باللمس مقاسها 9 بوصة.

السيارة تدعم خاصية الآبل كاري بلاي والأندرويد أوتو.

نظام السيارة الصوتي يعمل بزاوية تدور حوالي 360 درجة مئوية.

تحتوي على وسائل أمان حديثة تتمثل في الفرملة الذاتية التي تحدث في حالة الطوارئ.

تعرف ذاتي على إشارات المرور وعدم مغادرة المسار.

نظام تثبيت السرعة التكيفي وكذلك نظام كشف النقطة العمياء. أسعار سيارة سوزوكي الجديدة 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة سوزوكي الجديدة 2022 في سوق السيارات السعودي من المتوقع أن تتوفر السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من سعر 148,861 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 39,683 دولار أميركي.

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