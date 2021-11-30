بأرخص الأسعار تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً شوف قوتها على الطريق toyota Fortuner الياباني

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 ، السيارة التي تنافس بها شركة تويوتا اليابانية أفضل أنواع السيارات الكروس اوفر من نفس الفئة، حيث توفر شركة تويوتا فئتين من السيارة فورتشنر في الأسواق هذا العام، سيارة تويوتا فورتشنر كروس اوفر تعد من السيارات مليئة بالمميزات سواء من داخل السيارة أو بالنسبة للتصميم الخارجي بالإضافة إلى القوة والسرعة الكبيرة التي تتمتع بها السيارة، وسوف نوضح باستفاضة لمحبي سيارات تويوتا مواصفات واسعار السيارة تويوتا فورتشنر 2022، ونعرض إليكم من خلال موقعنا أهم تفاصيل السيارة التويوتا الجديدة فورتشنر لعام 2022 حيث أنها تتميز بالعديد من الأشياء الرائعة التي تجعل المستخدم يفضلها على العديد من السيارات الأخرى.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

سيارة تويوتا فورتشنر تتوفر منها فئتين الفئة الأولى 2700 سي سي بقوة 166 حصان وتم تعزيز عدة إمكانيات جديدة بها عن الإصدارت السابقة من نفس الطراز وتأتى من أهم مواصفات السيارة فورتشنر المحرك السداسي الاسطوانات سعة 4 لترات 4×4 وناقل أوتوماتيك من 6 مستويات ، سرعة فائقة تصل 0 لـ100 في 9.4 ثانية، بالإضافة التصميم الخارجي الجذاب المصحوب بجوده في الصلابة، خاصية مانع انزلاق ، خاصية توفير استهلاك الوقود لذلك تعد من فئات السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود وسائل أمان كبينة فخمة مخارج صوت وusb نظام مراقبة خلفي وأمامي للسيارة وحساس مانع للصدمات مواصفات إضافية كثيرة مثل التحكم فى الإضاءة الإتوماتيكي والزجاج الداكن من الجوانب والخلف .

وبالنسبة الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تبلغ سعة المحرك الخاص بها 4000 سي سي بقوة 234 حصان تعمل بنظام سترينج هيدروليك وتتمتع بجميع المواصفات والمميزات الموجودة في في الفئة الأولى فورتشنر سعة خزان الوقود 80لتر .

تفاصيل أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022

وتطرح السيارة الجديدة بالأسواق المصرية والعربية في الفترة الحالية، ويبحث عدد كبير من مفضلي ماركة تويوتا عملاق الصناعة الياباني عن أسعار هذه السيارة، التي تنافس بقوة من الناحية السعرية السيارات نفس النوع مثل جولد شروكي ، كيا سيراتو، سكودا كديلك ، ويتراوح سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2022 من 775 ألف جنيه إلى 925 ألف جنيه للفىة الاولى والثانية من موديل السيارة.