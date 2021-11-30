الوحش الكوري وصل.. هيونداي كونا 2022 Hyundai Kona مواصفات جبارة تجمع بين القوة والسرعة

هيونداي كونا 2022 تتميز سيارات هيونداي بأنها توفر القوة والرفاهية في نفس الوقت وبسعر مناسب، حيث كشفت الشركة في الآونة الأخيرة عن أحدث سياراتها هيونداي كونا 2022 رسميًا، وأعلنت أن سيارتها الجديدة ستكون ذات دفع رباعي من فئة سيارات الدفع الرباعي، وسوف تستمتع بمزيج قيادة جيد مع القوة بفضل قوة محركها الذي لا يمكن مقارنته، لأنها تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كم / س بأقصى سرعة، وتبدو السيارة كسيارة رياضية بطراز جديد وشاب، وسوف نوفر لكم في هذا المقال الكشف عن أهم تفاصيل ومميزات السيارة عند عرض عيوبها للتأكد وتحقيق الثقة عند شراء هذه السيارة والتأكد من ملاءمتها.

هيونداي كونا 2022

تعتبر سيارة Hyundai Kona 2022 هي كروس أوفر رياضية رائعه من كافة الجوانب؛ فهي سيارة تمكنت من الجمع بين المظهر الرياضي والحديث مع قوة تصميمها الخارجي وتشمل ما يلي:

تتميز بشبكة أمامية سوداء مخصصة لشعار N.

بعد ذلك الواجهة الأمامية لها بسيطة الشكل تشبه أنف سمكة القرش مع توربين رياح كبير.

يوجد بها عجلات 18 أو 17 إنش.

يتوفر بها الواح حمايه للوحة الأمامية والخلفية.

كما تتميز بإضاءة خارجية حديثة.

الإضاءة للقضبان الزجاجية.

يوجد شاشة كبيرة لإعداد إضافي لخدمات Blue Link.

تدعم السيارة Apple Car Play و Android Auto.

يمكن الآن تعديل مقاعد الركاب يدويًا.

أمتعة كبيرة ويوجد مساحة لها.

بينما يوجد شاشة في كل مقعد تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

الدخول بدون مفتاح يعتبر من أهم مميزات السيارة حيث يعد هذا من أكثر الأنظمة الذكية لدخول السيارة.

مكبرات صوت ستيريو.

تدعم السيارة نظام البلوتوث.

كما أنها تحتوى على منفذين يو إس بي USB.

مقاعد لخمسة أشخاص.

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر وقوة 147 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مختلفة.

يتسارع المحرك من صفر إلى 100 كم في 9.2 ثانية.

ABS و ESC.

يتوفر بالسيارة نظام تحذير عند اصطدام النقطة العمياء.

السيارة مزودة بكاميرا خلفية.

حافظ على حارة.

يوجد نظام مراقبة للأمان عند نعاس السائق.

مساعد الركن الخلفي.

وجود شاشة معروضة على الزجاج الأمامي.

كشف المشاة.

يتوفر الوان السيارة بالون البرتقالي. وايضا أبيض قطبي الذي يبحث عنه الجميع. أصفر لامع وجذاب. يوجد أحمر لامع. يتوفر اللون أزرق الغامق. كما يوجد سيراميك فضي. الكون الأسود.

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يتم بدء سعر سيارة هيونداي كونا 2022 الطراز الاصلي SE من 26 ألف دولار أمريكي وهو تقريبا نفس سعر موديل هيونداي كونا 2022 N-Line.