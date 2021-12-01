الاسطورة القوية.. سيارة بايك x5 فالسعودية بمواصفات ومميزات جبارة والسعر مفاجاة

الاسطورة القوية.. سيارة بايك x5 فالسعودية ، سيارة بايك x5 تم طرحها في الأسواق في المملكة العربية السعودية. ولذلك يبحث الكثيرين عن مواصفات سيارة x5 الجديدة، والتي تتضمن الكثير من المزايا الرائعة من حيث مواصفات الماتور وعوامل الأمان المختلفة، حيث تم تزويد السيارة بفرامل الأمان ABC كما تم تزويدها بالكثير من الوسائد الهوائية التي تحمي الكثير من الصدمات عند الحوادث الفجائية، وفي تلك المقالة سنعرض سعر سيارة X5 في السوق السعودي كما سنوضح مواصفات السيارات بالتفصيل.

السيارة مزودة بجميع عوامل الحماية، بالإضافة لوسائل المنع من السرقات. علاوة على الماتور الممتاز. وفيما يلي سنوضح تفاصيل مواصفات سيارة X5 الجديدة والمتاحة في السوق السعودي:

السيارة مضاف لها نظام منع سرقة السيارة.

تم تحديث سيارة X5 بنظام إنذار ضد السرقة.

مضاف لها تقنية أمان لمقعد الأطفال.

مزودة بنظام كاميرا خلفية.

سيارة X5 تتميز بوجود حساسات ركن السيارة خلفية.

علاوة على نظام فتح وغلق الأبواب أوتوماتيكيًّا.

بالإضافة لنظام مثبت سرعة لحماية السائق من الإنقلاب.

نظام قفل مركزي.

السيارة تتميز بوجود أنظمة أمان متعددة لتحذير السائق من الإصطدام.

بالإضافة لوجود حساسات سرعة

مضاف للسيارة عدد 6 مكبرات صوتية.

علاوة على وجود راديو متميز و نظام الملاحة الحديث.

بها مخرج كهرباء ونظام واي فاي.

علاوة على أفضل المصابيح الأمامية التي تتبع نظام LED .

ستستمتع لتصميم السيارة الداخلي حيث فتحة سقف بانورامية تساعدك في الحصول على تجربة قيادة ممتعة.

مكيف هواء أوتوماتيكي مع نظام توزيع ممتاز.

تصميم متميز من المقاعد الجلدية.

المقاعد الخلفية المتميزة القابلة للطي وتغيير الارتفاع.

جنوط بقياس 18 بوصة.

يوجد داخل السيارة نظام منع تشغيل المحرك لمنع سرقة السيارة.

تتميز بوجود نظام إنذار ضد السرقة.

يوجد أيضا بداخلها نظام أمان للأطفال، بالإضافة إلى وجود وكاميرا خلفية للتصوير داخل السيارة.

توفر السيارة وجود ميزة أجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات.

وقفل أوتوماتيكي للأبواب مع حركة السيارة، ومفتاح تحكم بوظيفة البحث في السيارة.

ويوجد مثبت السرعة، وقفل مركزي.

وتتميز السيارة بوجود مصباح توقف علوي ومستشعرات السرعة.