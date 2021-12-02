مواصفات و سعر الشاص الجديدة في السعودية من تويوتا 2022

سعر الشاص الجديدة في السعودية، توفر المملكة العربية السعودية العديد من أنواع السيارات المختلفة للمواطنين بالمملكة لكي تتلائم مع احتياجاتهم وتسهل من تلبية طلباتهم وخاصةً السيارات العائلية التي يتجه إليها فئة كبيرة من الأشخاص لأنها تتناسب مع عدد نقاط هامة في حياة الأسرة، وسيارة شاص تويوتا موديل 2022 الجديدة بمجرد توافرها في المملكة وقد تمكنت من جذب العديد من الأنظار تجاهها لتوفير العديد من المزايا والخصائص الملائمة للكثير من المواطنين، ولهذا نعرفكم اليوم على سعر شاص تويوتا 2022 في السعودية للراغبين في امتلاك سيارة بمثل ذلك التصميم الجذاب والخصائص الرائعة.

سيارة شاص تويوتا 2022 في السعودية

حققت سيارة شاص تويوتا الجديدة الكثير من النجاح في السعودية وعدد مختلف من دول الخليج العربي وكذلك الدول العربية المختلفة فهي مناسبة إلى حد ما للرحلات العائلية والسير على الرمال، كما أن لها تصميم جذاب متميز خاص بها لهذا السبب لم تأخذ السيارة الكثير من الوقت لكي تحقق هذا النجاح وتجذب الأنظار إليها، فإن أهم ما يبحث عنه العميل قبل شراء السيارة هو التصميم وخصائص السيارة وكل هذا متوفر في سيارة شاص تويوتا موديل 2022 الجديد.

مواصفات سيارة تويوتا شاص 2022 الجديدة بالسعودية

تقدم السيارة الجديدة من تويوتا بمزايا مختلفة منها:

محركات متميزة هي المسئولة عن حركة السيارة المختلفة.

المحرك يسمح بعدد خمس سرعات مختلفة.

نوع المحرك هو V6 ذو قوة 228 حصان لذلك فهو يتمكن من أن يملئ 4 لتر بنزين.

وخزان الوقود بالسيارة يسمح لها بتخزين حتى 90 لتر وقود.

سعر شاص تويوتا 2022 بالسعودية

يختلف سعر سيارة شاص تويوتا على حسب الموديل المتاح منها وفيما يلي نعرفكم على سعر شاص موديل 2022 من شركة تويوتا اليابانية للسيارات: