مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الكروس أوفر الجديدة في معرض جدة الدولي

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 ، كشفت الماركة اليابانية لصناعة السيارات عن تويوتا رايز 2022 الجديدة من أولها إلى آخرها وذلك الكشف جاء في معرض جدة الدولي للسيارات كما انه تم عرض تويوتا 2022 في جناح الوكيل الحصري للعربة شركة “عبد اللطيف جميل للسيارات”، ومن مميزات السيارة أنها تتمتع بتصميم شبابي بالإضافة إلى امتلاكها مقصورة متطورة وبها إمكانية لصرف الوقود ممتازة ولمزيد من التفاصيل تابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

كما تعرفنا من قبل على سيارة تويوتا 2022 سوف نتعرف في البداية على تصميم السيارة الخارجي فتابعونا :-

تتمتع عربة تويوتا رايز ٢٠٢٢ بتصميم سلس جرئ وديناميكي وشكل شبابي فريد من نوعه، حيث أن العربة موجهه للشباب خاصةً.

بتصميم سلس جرئ وديناميكي وشكل شبابي فريد من نوعه، حيث أن العربة موجهه للشباب خاصةً. كما أن العربة متوفرة بألوان جديدة تناسب الشباب كما أنها تتسم بالجرأة والتميز.

السيارة تأتي بأبعاد تناسب جمهورها حيث :- طول العربة يبلغ 4,030 مم. عرض السيارة يصل إلى 1,710. وارتفاعها يبلغ 1,600 مم. وفي النهاية يبلغ طول قاعدة عجلات العربة 2,252 مم.



تويوتا 2022

تأتي سيارة تويوتا Raize بداخلية تناسب العصر حيث أنها مخصصة لجمهور شبابي كما أن الداخلية متطورة بمساحة تجعلها الرائدة بين سيارات الـ SUV صغيرة الحجم المدمجة حيث تتميز تويوتا 2022 بـــ :-

تقنيات للاتصال الإلكتروني الحديث الذي يربط بين بيانات السيارة والجوال المحمول.

أيضاً بسبب الزجاج الأمامي الكبير يتوفر وضوح للرؤية في أثناء القيادة مع سهولة التحكم.

كذلك تتوفر سعة تخزين عالية بسبب توفر صندوق أمتعة رحب بسعة 369 لتر.

تويوتا رايز 2022

وبالنسبة لقوة السيارة فتستمد سيارة تويوتا رايز 2022 قوتها من خيارين من المحركات :-

المحرك الأول لسيارة تويوتا Raize :

ثلاثة أسطوانات تنفس طبيعي بسعة 1.2 لتر.

المحرك بقوة 83 حصان مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران.

العربة بصرفية وقود 20.2 كم/لتر.

يتمتع المحرك بثلاثة أسطوانات تيربو بسعة 1.0 لتر وقوة 98 حصان و 140 نيوتن/متر.

عزم دوران بصرفية وقود 19.3 كم/لتر.

تتصل المحركات مع ناقل حركة يتغير باستمرار CVT سريع الاستجابة.

أما بالنسبة لأسعار ومواصفات السيارة فسوف تتوفر قريباً من الوكيل الرسمي لها، لذا تابعونا رواد موقع ثقفني ونتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 و تويوتا Raize .