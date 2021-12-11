سعر ومواصفات سيارة هونداي توسان 2022 Hunday tucson

سعر ومواصفات سيارة هونداي توسان 2022 يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة المزيد حول ميزات وأسعار السيارة الفاخرة الرائعة HYUNDAI Tucson، والتي سيتم طرحها خلال الايام القادمة في الأسواق العالمية حيث تتميز هذه السيارة بشاحن توربيني ، ويمكن أن تنتج Hyundai Tucson حوالي 180 حصانًا. كما تم تجهيز السيارة بعدة مزايا أمان منها ست وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق. في هذا المنشور ، سنتطرق إلى أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 بالإضافة إلى سعرها في الأسواق العالمية. مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucson سيارة هيونداى توسان من السيارات التي تعتبر متعددة الأغراض.

أبعاد سيارة هيونداى توسان بالنسبة للطول 4500 ملم، وعرض هذا السيارة هو 1865 ملم بينما يصل ارتفاعها الي 1650 ملم وحجم عجلات سيارة هيونداى توسان 2،680 مم.

تعمل سيارة هيونداى توسان بمحرك يمتاز بأنه رباعي الأسطوانات مزود بنوع شاحن توربيني سعته 1600 سم مكعب، هذا المحرك متميز للغاية قوته كما نجد أن عزم الدوران الخاص بهذا المحرك يكون أقصاه 265 نيوتن لكل متر

تبلغ السعة التخزينية لشنة السيارة في الخلف حوالي 503 لترًا بينما وسعة خزان الوقود 53 لترًا. مميزات سيارة هيونداى توسون 2022 مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucsonمميزات سيارة هيونداى توسون 2022 تأتي سيارة Hyundai Tucson بمجموعة كبيرة من الميزات بالنسبة للأمان والسلامة تم تركيب ستة وسائد هوائية. الفرامل تتصف بمانع انغلاق المكابح (ABS). السيارة مجهزة أيضًا بنظام EBD وهو الخاص توزيع الفرامل حيث نجده إلكتروني. يوجد أيضًا فرامل يد كهربائية تمتلك هيونداي توسان خيار فك المقاعد الخلفية وطيها توجد مرآة تقوم بشحن إشارة LED ومرنة كهربائياً حيث يمكن طيها مقاعد سيارة هيونداى توسان تمت استعادتها من القماش. سيارة هيونداى توسان تتميز ايضا بأنه توجد بها راديو من HD وايضا نجد بها ستيريو له 4 مكبرات صوت. سعر سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر سعر سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر تم الإعلان رسميا عن سعر السيارة في الأسواق ، حيث يبدأ سعرها من 460.000 جنيه مصري في الفئة الأولى. البديل الثاني من موديل سمارت بلس يكلف حوالي 490.000 جنيه.

ارتفع سعر سيارة هيونداي من الدرجة الثالثة إلى 525 ألف جنيه.

ونجد أنه يبلغ سعر الفئة الرابعة وهي الأغلى 575 مليون جنيه.

بينما سنج أن سعر الفئة الخامسة بريميوم يبلغ 615.000 جنيه. الوسوم

سعر ومواصفات سيارة هونداي توسان 2022 يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة المزيد حول ميزات وأسعار السيارة الفاخرة الرائعة HYUNDAI Tucson، والتي سيتم طرحها خلال الايام القادمة في الأسواق العالمية حيث تتميز هذه السيارة بشاحن توربيني ، ويمكن أن تنتج Hyundai Tucson حوالي 180 حصانًا. كما تم تجهيز السيارة بعدة مزايا أمان منها ست وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق. في هذا المنشور ، سنتطرق إلى أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 بالإضافة إلى سعرها في الأسواق العالمية. مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucson سيارة هيونداى توسان من السيارات التي تعتبر متعددة الأغراض.

أبعاد سيارة هيونداى توسان بالنسبة للطول 4500 ملم، وعرض هذا السيارة هو 1865 ملم بينما يصل ارتفاعها الي 1650 ملم وحجم عجلات سيارة هيونداى توسان 2،680 مم.

تعمل سيارة هيونداى توسان بمحرك يمتاز بأنه رباعي الأسطوانات مزود بنوع شاحن توربيني سعته 1600 سم مكعب، هذا المحرك متميز للغاية قوته كما نجد أن عزم الدوران الخاص بهذا المحرك يكون أقصاه 265 نيوتن لكل متر

تبلغ السعة التخزينية لشنة السيارة في الخلف حوالي 503 لترًا بينما وسعة خزان الوقود 53 لترًا. مميزات سيارة هيونداى توسون 2022 مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucsonمميزات سيارة هيونداى توسون 2022 تأتي سيارة Hyundai Tucson بمجموعة كبيرة من الميزات بالنسبة للأمان والسلامة تم تركيب ستة وسائد هوائية. الفرامل تتصف بمانع انغلاق المكابح (ABS). السيارة مجهزة أيضًا بنظام EBD وهو الخاص توزيع الفرامل حيث نجده إلكتروني. يوجد أيضًا فرامل يد كهربائية تمتلك هيونداي توسان خيار فك المقاعد الخلفية وطيها توجد مرآة تقوم بشحن إشارة LED ومرنة كهربائياً حيث يمكن طيها مقاعد سيارة هيونداى توسان تمت استعادتها من القماش. سيارة هيونداى توسان تتميز ايضا بأنه توجد بها راديو من HD وايضا نجد بها ستيريو له 4 مكبرات صوت. سعر سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر سعر سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر تم الإعلان رسميا عن سعر السيارة في الأسواق ، حيث يبدأ سعرها من 460.000 جنيه مصري في الفئة الأولى. البديل الثاني من موديل سمارت بلس يكلف حوالي 490.000 جنيه.

ارتفع سعر سيارة هيونداي من الدرجة الثالثة إلى 525 ألف جنيه.

ونجد أنه يبلغ سعر الفئة الرابعة وهي الأغلى 575 مليون جنيه.

بينما سنج أن سعر الفئة الخامسة بريميوم يبلغ 615.000 جنيه.

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