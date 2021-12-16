سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية الاختيار الأفضل

سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً في السعودية والتي تعتبر الخيار الأفضل للأسرة، تم الإعلان عن من سيارة تويوتا Toyota Raize 2022 في معرض جدة الدولي للسيارات، في الفترة ما بين 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وهي واحدة من سيارات الكروس أوفر SUV المناسبة للعائلات الصغيرة والتي تمتلك كافة مزايا السيارات الرياضية، مع تصميم فريد وأنيق يكسبها هوية خاصة بها، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نناقش معكم أهم مواصفات ومميزات تويوتا رايز من الداخل والخارج، وكذلك سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية نقلاً عن التقرير الرسمي. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 سعر تويوتا رايز 2022 موديل XLE ومواصفاتها يبلغ سعر الإصدار XLE 63.595 ريالاً سعودياً.

سيارة دفع أمامي تتميز بمحرك 1.2 لتر 3 اسطوانات بقوة 87 حصان وناقل حركة متغير.

يبلغ سعة خزان الوقود 36 لتراً، وتستهلك لتراً من الوقود كل 20 كيلو متر.

سيارة مناسبة للأسر الصغيرة حيث انها مصممة لحمل 5 أفراد بالسائق.

الانوار الأمامية بتقنية الهالوجين والخلفية ليد.

دخول السيارة عن طريق التحكم بالريموت كونترول وتتميز المرايا الجانبية انها كهربائية.

جنوط الومنيوم مقاس 16 بوصة.

الإضاءة الأمامية والخلفية والنهاية كلها LED. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 إصدار Limited يبلغ سعر الإصدار المحدود 69.575 ريالاً سعودياً.

سيارة دفع أمامي بمحرك 1 لتر تيربو وقوة 97 حصان.

تستهلك لتر من الوقود كل 19 كيلو متر.

تتسع لخمس أفراد.

جنوط الومنيوم مقاس 17 بوصة. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 من الداخل تتميز السيارة من الداخل بأنها مريحة وتوفر لك تجربة قيادة بها العديد من المزايا والرفاهية التي تجعلك تعشق قيادتها.

العدادات وشاشة العرض ولوحة تحكم القيادة لها تصميم فريد مركز نحو القائد حتى تكون أسهل في الرؤية.

المقاعد مصنوعة من القماش الفاخر، تتميز بأرضية مضيئة.

السيارة مكيفة الهواء بتحكم يدوي، وتحتوي على شاشة ونظام ملاحة وكافة وسائل الرفاهية.

يمكن التحكم في كرسي القائد بواسطة ازرار التحكم.

مزودة بنظام منع السرقة. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 سعر تويوتا رايز 2022 موديل XLE ومواصفاتهاسعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 إصدار Limitedمميزات سيارة تويوتا رايز 2022 من الداخل مزايا الأمن والسلامة في سيارة Toyota Raize تحتوي السيارة تويوتا رايز على حساسات وكاميرا خلفية.

بها وسائد هوائية لكل من السائق والركاب الأمامي.

مزودة بنظام مراقبة الإطارات ونظام المساعدة على الطرق الوعرة. مزايا الأمن والسلامة في سيارة Toyota Raize الوسوم

سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً في السعودية والتي تعتبر الخيار الأفضل للأسرة، تم الإعلان عن من سيارة تويوتا Toyota Raize 2022 في معرض جدة الدولي للسيارات، في الفترة ما بين 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وهي واحدة من سيارات الكروس أوفر SUV المناسبة للعائلات الصغيرة والتي تمتلك كافة مزايا السيارات الرياضية، مع تصميم فريد وأنيق يكسبها هوية خاصة بها، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نناقش معكم أهم مواصفات ومميزات تويوتا رايز من الداخل والخارج، وكذلك سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية نقلاً عن التقرير الرسمي. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 سعر تويوتا رايز 2022 موديل XLE ومواصفاتها يبلغ سعر الإصدار XLE 63.595 ريالاً سعودياً.

سيارة دفع أمامي تتميز بمحرك 1.2 لتر 3 اسطوانات بقوة 87 حصان وناقل حركة متغير.

يبلغ سعة خزان الوقود 36 لتراً، وتستهلك لتراً من الوقود كل 20 كيلو متر.

سيارة مناسبة للأسر الصغيرة حيث انها مصممة لحمل 5 أفراد بالسائق.

الانوار الأمامية بتقنية الهالوجين والخلفية ليد.

دخول السيارة عن طريق التحكم بالريموت كونترول وتتميز المرايا الجانبية انها كهربائية.

جنوط الومنيوم مقاس 16 بوصة.

الإضاءة الأمامية والخلفية والنهاية كلها LED. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 إصدار Limited يبلغ سعر الإصدار المحدود 69.575 ريالاً سعودياً.

سيارة دفع أمامي بمحرك 1 لتر تيربو وقوة 97 حصان.

تستهلك لتر من الوقود كل 19 كيلو متر.

تتسع لخمس أفراد.

جنوط الومنيوم مقاس 17 بوصة. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 من الداخل تتميز السيارة من الداخل بأنها مريحة وتوفر لك تجربة قيادة بها العديد من المزايا والرفاهية التي تجعلك تعشق قيادتها.

العدادات وشاشة العرض ولوحة تحكم القيادة لها تصميم فريد مركز نحو القائد حتى تكون أسهل في الرؤية.

المقاعد مصنوعة من القماش الفاخر، تتميز بأرضية مضيئة.

السيارة مكيفة الهواء بتحكم يدوي، وتحتوي على شاشة ونظام ملاحة وكافة وسائل الرفاهية.

يمكن التحكم في كرسي القائد بواسطة ازرار التحكم.

مزودة بنظام منع السرقة. سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 سعر تويوتا رايز 2022 موديل XLE ومواصفاتهاسعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 إصدار Limitedمميزات سيارة تويوتا رايز 2022 من الداخل مزايا الأمن والسلامة في سيارة Toyota Raize تحتوي السيارة تويوتا رايز على حساسات وكاميرا خلفية.

بها وسائد هوائية لكل من السائق والركاب الأمامي.

مزودة بنظام مراقبة الإطارات ونظام المساعدة على الطرق الوعرة. مزايا الأمن والسلامة في سيارة Toyota Raize

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