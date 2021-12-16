“TOYOTA RAIZE 2022″الان سعر ومواصفات تويوتا رايز 2022 إنطلاق سيارة الكروس أوفر في الأسواق

تتميز تويوتا رايز 2022 ، بتصميم عصري حديث بسبب تجهيزاتها التي تميزها عن جميع منافسيها العالميين، كما تنتمي Toyota Rise 2022 إلى فئة الكروس أوفر الشهيرة، وهذا الإصدار هو امتداد لشقيقها الأكبر Toyota RAV4، كما تأتي تويوتا رايز 2022 من الطرازات القوية تتميز بتصميم خارجي أنيق مع طابع رياضي، بالإضافة إلى ابتكارات داخلية يتميز بتصميمه الفريد من نوعه ومجموعة كبيرة من الإمكانات المتطورة، بما في ذلك نظام تشغيل ديناميكي وتكوين شبكة فريد من نوعه، حيث تأتي Toyota Raize 2022 مع عدد كبير من ميزات السلامة والأمن المعاصرة والمتقدمة كما لديها مساحة داخلية واسعة.تتميز أيضًا بشكلها الخارجي غير العادي ، وحجم المصد البارز ، فضلاً عن ممرات العجلات الكبيرة والأضواء الخلفية في وسط شعار العلامة التجارية.

تتميز تويوتا رايز 2022 بمحركين بثلاث أسطواناتك، أولهما يبلغ إزاحته 1200 سم مكعب ويمكنه إنتاج 83 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 113 نيوتن متر، بينما يتميز المحرك الثاني بقدرات شاحن توربيني ، على عكس الاستنشاق الطبيعي للسيارة. أول يبلغ طول السيارة وعرضها وارتفاعها 4،030 ملم و 1،710 ملم على التوالي، بينما يبلغ طول قاعدة المركبة 2،252 ملم وارتفاعها 1170 ملم.

مواصفات تويوتا رايز 2022

تعمل السيارة بمحرك احتراق داخلي V3 مع 87 أسطوانة ، 113 نيوتن متر من عزم الدوران ، ونظام قدم أمامي متصل بصندوق تروس يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي CVT النقل ، حتى سعة الخزان إنه مكرين ​​سعة 36 لترًا لطراز Toyota Ryce xle من عام 2022 تمتلك محرك قوي تبلغ سرعته القصوى 140 نيوتن وثلاث أسطوانات لكل منها سعة 1.0 لتر وقوة 98 حصان.

المركبة مزودة بتقنية اتصالات إلكترونية تربط الهاتف ببيانات السيارة.

كما أنها تأتي بزجاج أمامي كبير لرؤية واضحة أثناء القيادة ، كما أنها سهلة الاستخدام.

تأتي السيارة أيضًا بصندوق كبير يتسع لـ 369 لترًا من الأمتعة.

تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح نهارية تعمل بتقنية LED وعجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة.

كما يتم تضمين المرايا العكسية الكهربائية.

المقاعد مصنوعة من القماش وتحتوي على أزرار للتحكم في السيارة بأكملها.

صندوق التروس مصنوع أيضًا من الجلد الطبيعي.

كما يأتي مزودًا بنظام تحكم مناخي عالي الكفاءة ومنفذ USB.

سعر تويوتا رايز 2022

يبلغ سعر السيارة عالميا نحو 19 ألف دولار أمريكي كما يبلغ سعر تويوتا رايز 2022 داخل المملكة العربية السعودية نحو 79.800 ألف ريال سعودي بينما يأتي سعر السيارة في مصر هو 296 ألف جنيه مصري.