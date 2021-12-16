شركة مرسيدس شركة عالمية معروفة في مجال صناعة السيارات منذ أمد بعيد، وقد عرفت بمتانة هيكلها وبأداء محركها الجيد، وقد أصدرت في الآونة الأخيرة سيارة مرسيدس الجوهرة 2022 المصنعة من الشركة الألمانية، والتي تتمتع بالمواصفات الرائعة والتي أبرزها التصميم الداخلي المبهج والتصميم الخارجي الجذاب، فيما يلي نوضح سعر ومواصفات مرسيدس الجوهرة 2022 في السعودية.

مواصفات مرسيدس الجوهرة 2022

مرسيدس بنز اس كلاس S 500 2021 المعروفة بإسم مرسيدس الجوهرة حققت نسبة كبيرة من المبيعات، وتتميز مواصفاتها بالآتي:

التصميم أيرو ديناميكي.

قوة المحرك بالسيارة 429 حصان.

المحرك توربيني يتكون من 6 أسطوانات، سعة كل أسطوانة 6 لتر.

المحرك تيربو V8 مزدوج سعته 4 لتر بقوة 496 حصان.

نظام السيارة دفع رباعي.

ناقل الحركة اوتوماتيكي 9 سرعات.

يتوفر بالسيارة شاشتين قياسهم 11.6 بوصة تعمل باللمس بالمقعد الخلفي.

يتوفر بالسيارة فتحة سقف ومدفأة ومهواة.

أيضًا يتواجد بالسيارة طاولات قابلة للطي، والأبواب تعمل بالكهرباء، وتحتوي على أنظمة أندرويد وأبل كار بلاي.

يتوفر بالسيارة شاشة أوليد باللمس بمقاس 12.8 بوصة.

يتواجد بالسيارة عدادات رقمية 12.3 بوصة.

سعر سيارة مرسيدس الجوهرة في السعودية 2022

سيارة مرسيدس الجوهرة سعرها يختلف في السعودية باختلاف العوامل المختلفة منها سنة الإنتاج واللون والمواصفات والحجم والشكل، وتأتي سعر سيارة مرسيدس الجوهرة في السعودية 2022 على النحو التالي:

يبلغ سعر سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 قيمة 473+.634 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر سيارة مرسيدس ماي باخ GLS 600 2021 قيمة 1.329.900 ريال سعودي.

أيضًا فإن سعر سيارة مرسيدس GLA 2021 يبلغ قيمة 188.403 ريال سعودي.

بينما مرسيدس AMG E63 S 2021 تبلغ قيمتها 420 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة ماي باخ اس كلاس S 580 2021 الجوهرة تبلغ قيمتها 750 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة مرسيدس EQA 2022 في السعودية يبلغ قيمة 215 ألف ريال سعودي.

سعر ومواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 2021

أيضًا فإن سعر سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 بالدولار الأمريكي Luxury Line يبدأ من 109.800 دولار أمريكي، بينما سعر السيارة AMG Line يبدأ قيمته من 114.100 دولار أمريكي، وهي تعد من أبرز السيارات ذات المواصفات الرائعة، فهي تتميز بتوفر المصابيح الأمامية والشرائط الهوائية بالمرايا، فضلًا عن توفر الجنوط والعجلات ومقابض الأبواب المميزة.