سعر كيا كارينز 2022 في السعودية ومواصفاتها الأسطورية

سعر كيا كارينز 2022 في السعودية يبحث عنه محبي سيارات KIA الآن بعد طرح أحدث إصداراتها اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بمواصفات جديدة كلياً من المتوقع أن تحدث نقلة كبيرة في تاريخ سيارات كيا للمرة الأولى، وكذلك في الانطباع العام عن السيارات الرياضية SUV، حيث تم تصميم تلك السيارة بطريقة فريدة ومميزة، بجانب توفير الراحة والرفاهية لكل من قائد السيارة والأسرة بالطبع، فهي صُنفت كسيارة عائلية من الدرجة الأولى، في هذا المقال من “ثقفني” ننقل لكم مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 وأسعارها في السعودية.

سعر سيارة كيا كارينز 2022 في السعودية

تبدأ سعر السيارة كارينز 2022 من كيا في المملكة العربية السعودية من 82 ألفاً و610 ريال سعودي، وتزداد الأسعار وفق الإصدار والفئة والكماليات المتاحة، أما السعر العالمي فيتراوح بين 17 إلى 18 ألف دولار أمريكي.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022

مميزات فريدة وجديدة تمنحها السيارة كيا كارينز لتحقيق أقصى درجات الرفاهية والفخامة:

خيار من ثلاث محركات إما سعة 1.5 لتر و4 سلندر بعزم دوران 144 نيوتن/متر و115 حصان، أو محرك 1.4 لتر 4 سلندر 140 حصان، أو محرك ديزل 4 سلندر بعزم دوران 242 نيوتن.

تحتوي السيارة على 6 سرعات للمانيوال و7 سرعات للفئة الاوتوماتيك.

مصابيح ليد أمامية وخلفية ومصابيح ضبابية DRL.

نظام دفع أمامي.

شبك أمامي أنيق من مادة الكروم به علامة كيا من المنتصف.

تتميز السيارة من الداخل بشاشة عرض ترفيهية ومعلومات ية 10 إنش.

المقاعد بالكامل مغطاة بالجلد الفاخر وكذلك فرش السيارة بالكامل من الداخل.

السيارة مزودة بواي فاي وبلوتوث.

نظام صوتي محيطي عالي الدقة وغير مؤذي للأذن.

تدعم خصائص أبل كار بلاي والأندرويد.

ميزة فتح السيارة عن بعد والدخول الذكي.

مكيف السيارة بتحكم أمامي.

السيارة مزودة بعدد 4 وسائد هوائية.

نظام توزيع الفرامل إلكترونياً.

يتوفر بها مثبت سرعة وفرامل مانعة للانزلاق.

التحكم في ثبات السيارة إلكترونياً.

نظام التحذير من الصدامات في الحالات الطارئة.

مساعد الطرق الوعرة والخطيرة والمرتفعات.

نظام الحفاظ على المسار وتثبيت مقاعد الأطفال، تلك المواصفات الرائعة التي جعلتها واحدة من أفضل السيارات لعام 2022 من حيث ما تقدمه من قيمة مقابل السعر.

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