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أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 toyota yaris الفئة الأولى والثانية الفخامة اليابانية

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سيارة تويوتا ياريس 2022، يتواصل البحث عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 من قبل محبي وعشاق سيارات تويوتا، حيث شهدنا في الآونة الآخيرة زيادة البحث في مؤشرات جوجل وبعض منصات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتساءلون عن مواصفات أسعار السيارة بعد إعلان شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إطلاقها لسيارتها الجديدة في الأسواق والتي جاءت بفئتين بسعرين مختلفين وسوف نتعرف في هذا المقال عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 للفئتين فعليكم متابعة ما يلي.

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الأولى

سنتعرف على مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 اليابانية في السطور التالية:

  • محرك السيارة 3 سلندر بسعة 1500 سي سي وبقوة  123 حصان وعزم دوران 153 نيوتن/ المتر وهو على نفس غرار المحرك الموديل السابق.
  • طول السيارة 441 سم، والعرض 170 سم، الارتفاع 148 سم، طول قاعدة إطارات السيارة 255 سم.
  • تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT.
  • سعة خزان الوقود 42 لتر.
  • هناك 7 ألوان مختلفة للسيارة وهما (الأبيض اللؤلؤي، الأسود المعدني، الفضي اللامع، الأبيض، الرمادي المعدني، الأزرق معدني، تيتان برونز).
  • تتميز سيارة تويوتا ياريس بالعديد من وسائل الأمان كالوسائد الهوائية الأمامية، الوسائد الهوائية الجانبية، الستارة الهوائية، نظام توزيع الفرملة بشكل اوتوماتك EBD و ونظام مانع الانزلاق ABS ونظام تحكم ثبات السيارة VSC ونظام مساعدة الفرامل BA.
  • تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية من  نوعية ليد LED.
  • تحتوي السيارة على تكييف أوتو Dual zone.

تويوتا ياريس 2022

تويوتا ياريس
كماليات سيارة toyota yaris 2022 الفئة الثانية

إليكم كماليات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الثانية سنوضحها لكم في السطور التالية:

  • يكون الزجاج الخلفي معتم.
  • تحتوي على ضوء نهاري LED.
  • تحتوي على عجلة قيادة مصنوعة من الجلد.
  • مصابيح ضباب أمامية.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية
الفئة السعر
الأولى 82,000 ريال سعودي
الثانية 89,000 ريال سعودي
سعر سيارة تويتا ياريس 2022 في مصر
الفئة السعر
الأولى 345 ألف جنية مصري
الثانية 375 ألف جنية مصري

والجدير بالذكر أن هذه السيارة حصلت على لقب سيارة العام مؤخرا في القارة الأوروبية نظرا للمميزاتها الفريدة مقارنة بالسيارات الآخرى على غرار فئتها السعرية.

وهنا نكون انتهينا من توضيح مواصفات وأسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليكم في الحال.

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الوسوم

سيارة تويوتا ياريس 2022، يتواصل البحث عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 من قبل محبي وعشاق سيارات تويوتا، حيث شهدنا في الآونة الآخيرة زيادة البحث في مؤشرات جوجل وبعض منصات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتساءلون عن مواصفات أسعار السيارة بعد إعلان شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إطلاقها لسيارتها الجديدة في الأسواق والتي جاءت بفئتين بسعرين مختلفين وسوف نتعرف في هذا المقال عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 للفئتين فعليكم متابعة ما يلي.

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الأولى

سنتعرف على مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 اليابانية في السطور التالية:

  • محرك السيارة 3 سلندر بسعة 1500 سي سي وبقوة  123 حصان وعزم دوران 153 نيوتن/ المتر وهو على نفس غرار المحرك الموديل السابق.
  • طول السيارة 441 سم، والعرض 170 سم، الارتفاع 148 سم، طول قاعدة إطارات السيارة 255 سم.
  • تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT.
  • سعة خزان الوقود 42 لتر.
  • هناك 7 ألوان مختلفة للسيارة وهما (الأبيض اللؤلؤي، الأسود المعدني، الفضي اللامع، الأبيض، الرمادي المعدني، الأزرق معدني، تيتان برونز).
  • تتميز سيارة تويوتا ياريس بالعديد من وسائل الأمان كالوسائد الهوائية الأمامية، الوسائد الهوائية الجانبية، الستارة الهوائية، نظام توزيع الفرملة بشكل اوتوماتك EBD و ونظام مانع الانزلاق ABS ونظام تحكم ثبات السيارة VSC ونظام مساعدة الفرامل BA.
  • تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية من  نوعية ليد LED.
  • تحتوي السيارة على تكييف أوتو Dual zone.

تويوتا ياريس 2022

تويوتا ياريس
كماليات سيارة toyota yaris 2022 الفئة الثانية

إليكم كماليات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الثانية سنوضحها لكم في السطور التالية:

  • يكون الزجاج الخلفي معتم.
  • تحتوي على ضوء نهاري LED.
  • تحتوي على عجلة قيادة مصنوعة من الجلد.
  • مصابيح ضباب أمامية.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية
الفئة السعر
الأولى 82,000 ريال سعودي
الثانية 89,000 ريال سعودي
سعر سيارة تويتا ياريس 2022 في مصر
الفئة السعر
الأولى 345 ألف جنية مصري
الثانية 375 ألف جنية مصري

والجدير بالذكر أن هذه السيارة حصلت على لقب سيارة العام مؤخرا في القارة الأوروبية نظرا للمميزاتها الفريدة مقارنة بالسيارات الآخرى على غرار فئتها السعرية.

وهنا نكون انتهينا من توضيح مواصفات وأسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليكم في الحال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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