أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 toyota yaris الفئة الأولى والثانية الفخامة اليابانية

الفئة السعر الأولى 345 ألف جنية مصري الثانية 375 ألف جنية مصري

والجدير بالذكر أن هذه السيارة حصلت على لقب سيارة العام مؤخرا في القارة الأوروبية نظرا للمميزاتها الفريدة مقارنة بالسيارات الآخرى على غرار فئتها السعرية.

وهنا نكون انتهينا من توضيح مواصفات وأسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليكم في الحال.