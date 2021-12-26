أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 toyota yaris الفئة الأولى والثانية الفخامة اليابانية

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سيارة تويوتا ياريس 2022، يتواصل البحث عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 من قبل محبي وعشاق سيارات تويوتا، حيث شهدنا في الآونة الآخيرة زيادة البحث في مؤشرات جوجل وبعض منصات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتساءلون عن مواصفات أسعار السيارة بعد إعلان شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إطلاقها لسيارتها الجديدة في الأسواق والتي جاءت بفئتين بسعرين مختلفين وسوف نتعرف في هذا المقال عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 للفئتين فعليكم متابعة ما يلي.مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الأولى
سنتعرف على مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 اليابانية في السطور التالية:
- محرك السيارة 3 سلندر بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان وعزم دوران 153 نيوتن/ المتر وهو على نفس غرار المحرك الموديل السابق.
- طول السيارة 441 سم، والعرض 170 سم، الارتفاع 148 سم، طول قاعدة إطارات السيارة 255 سم.
- تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT.
- سعة خزان الوقود 42 لتر.
- هناك 7 ألوان مختلفة للسيارة وهما (الأبيض اللؤلؤي، الأسود المعدني، الفضي اللامع، الأبيض، الرمادي المعدني، الأزرق معدني، تيتان برونز).
- تتميز سيارة تويوتا ياريس بالعديد من وسائل الأمان كالوسائد الهوائية الأمامية، الوسائد الهوائية الجانبية، الستارة الهوائية، نظام توزيع الفرملة بشكل اوتوماتك EBD و ونظام مانع الانزلاق ABS ونظام تحكم ثبات السيارة VSC ونظام مساعدة الفرامل BA.
- تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية من نوعية ليد LED.
- تحتوي السيارة على تكييف أوتو Dual zone.
إليكم كماليات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الثانية سنوضحها لكم في السطور التالية:
- يكون الزجاج الخلفي معتم.
- تحتوي على ضوء نهاري LED.
- تحتوي على عجلة قيادة مصنوعة من الجلد.
- مصابيح ضباب أمامية.
|الفئة
|السعر
|الأولى
|82,000 ريال سعودي
|الثانية
|89,000 ريال سعودي
|الفئة
|السعر
|الأولى
|345 ألف جنية مصري
|الثانية
|375 ألف جنية مصري
والجدير بالذكر أن هذه السيارة حصلت على لقب سيارة العام مؤخرا في القارة الأوروبية نظرا للمميزاتها الفريدة مقارنة بالسيارات الآخرى على غرار فئتها السعرية.
وهنا نكون انتهينا من توضيح مواصفات وأسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليكم في الحال.
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سيارة تويوتا ياريس 2022، يتواصل البحث عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 من قبل محبي وعشاق سيارات تويوتا، حيث شهدنا في الآونة الآخيرة زيادة البحث في مؤشرات جوجل وبعض منصات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتساءلون عن مواصفات أسعار السيارة بعد إعلان شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إطلاقها لسيارتها الجديدة في الأسواق والتي جاءت بفئتين بسعرين مختلفين وسوف نتعرف في هذا المقال عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 للفئتين فعليكم متابعة ما يلي.مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الأولى
سنتعرف على مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 اليابانية في السطور التالية:
- محرك السيارة 3 سلندر بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان وعزم دوران 153 نيوتن/ المتر وهو على نفس غرار المحرك الموديل السابق.
- طول السيارة 441 سم، والعرض 170 سم، الارتفاع 148 سم، طول قاعدة إطارات السيارة 255 سم.
- تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT.
- سعة خزان الوقود 42 لتر.
- هناك 7 ألوان مختلفة للسيارة وهما (الأبيض اللؤلؤي، الأسود المعدني، الفضي اللامع، الأبيض، الرمادي المعدني، الأزرق معدني، تيتان برونز).
- تتميز سيارة تويوتا ياريس بالعديد من وسائل الأمان كالوسائد الهوائية الأمامية، الوسائد الهوائية الجانبية، الستارة الهوائية، نظام توزيع الفرملة بشكل اوتوماتك EBD و ونظام مانع الانزلاق ABS ونظام تحكم ثبات السيارة VSC ونظام مساعدة الفرامل BA.
- تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية من نوعية ليد LED.
- تحتوي السيارة على تكييف أوتو Dual zone.
إليكم كماليات سيارة تويوتا ياريس 2022 الفئة الثانية سنوضحها لكم في السطور التالية:
- يكون الزجاج الخلفي معتم.
- تحتوي على ضوء نهاري LED.
- تحتوي على عجلة قيادة مصنوعة من الجلد.
- مصابيح ضباب أمامية.
|الفئة
|السعر
|الأولى
|82,000 ريال سعودي
|الثانية
|89,000 ريال سعودي
|الفئة
|السعر
|الأولى
|345 ألف جنية مصري
|الثانية
|375 ألف جنية مصري
والجدير بالذكر أن هذه السيارة حصلت على لقب سيارة العام مؤخرا في القارة الأوروبية نظرا للمميزاتها الفريدة مقارنة بالسيارات الآخرى على غرار فئتها السعرية.
وهنا نكون انتهينا من توضيح مواصفات وأسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليكم في الحال.