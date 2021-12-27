السيارة الخارقة تويوتا ياريس 2022 toyota yaris بسعر ومواصفات مذهلة

سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris حيث تعد أنواع موديلات السيارات التي تتبع شركة تويوتا حيث أنها من أهم موديلات السيارات الممتازة، وهي بمواصفات قياسية عالمية وسعر خيالي، تُصنف هذه السيارة من بين أقوى الموديلات لأشهر العلامات التجارية في العالم نظرًا لاحتوائها على العديد من المعدات التي تم تطويرها وتعديلها في الخط الجديد لتصنيع هذه السيارة، سواء من حيث المواصفات أو تكلفة الشراء، يتميز هذا الطراز الأخير بمظهر رياضي، ويسهل القيادة ويتمتع باقتصاد ممتاز في استهلاك الوقود ببساطة.

محرك السيارة هو محرك ثلاثي الأسطوانات 1500 سي سي بقوة 123 حصاناً وعزم دوران 153 نيوتن متر، وهو مشابه للمحرك في الطراز السابق.

يبلغ طول المركبة 441 سم ، وعرضها 170 سم ، وارتفاعها 148 سم ، وطول قاعدة الإطارات 255 سم.

لديها علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

لديها علبة تروس أوتوماتيكية CVT. خزان الوقود بسعة 42 لتر.

هناك سبعة ألوان مختلفة للسيارة (أبيض لؤلؤي ، أسود معدني ، فضي لامع، أبيض، رمادي معدني، أزرق معدني ، تيتان برونزي.

تم تجهيز Toyota Yaris بالعديد من ميزات الأمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية، والوسائد الهوائية الجانبية ، والوسائد الهوائية الستائرية الجانبية، ونظام توزيع الفرامل الأوتوماتيكي (EBD)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC) ونظام مساعدة الفرامل (BA).

السيارة مزودة بمصابيح خلفية LED ومصابيح LED.

السيارة لديها التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 اليابانيةاسعار سيارات تويوتا يارس 2022

بعد ذكر المميزات الرائعة والرفاهية التي تتمتع بها تويوتا يارس 202 ، كان دور السؤال الأهم وهو ما هو سعر سيارة تويوتا يارس موديل هذا العام في الأسواق المصرية والسعودية بحسب ما أعلن موزعوها في الأسواق. معدلاتهم على النحو التالي: