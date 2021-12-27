toyota avalon 2022 سعر ومواصفات سيارة تويوتا أفالون 2022 والمميزات والعيوب

سيارة تويوتا أفالون toyota avalon 2022، أطلقت شركة تويوتا اليابانية سيارتها الجديدة تويوتا أفالون 2022 وهي تعد آخر إصدار سيارات سيدان، حيث أن الكثير من محبي سيارات سيدان يترقب نزول سيارة تويوتا أفالون في الأسواق العربية والعالمية، وسوف يعرض لكم موقع ثقفني كافة التفاصيل عن السيارة ومواصفتها واهم مميزاتها وعيوبها، كما سنوضح لكم أسعار السيارة في بعض الدول العربية.

مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022

محرك السيارة: 6 سلندر، 297 حصان، سعة المحرك 3.5 لتر، عزم دوران 362 نيوتن/ متر.

الحركة: ناقل الحركة أوتوماتيكي، تسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غصون 6.3 ثانية.

الدفع: الأمامي.

الوقود: سعة الخزان 46 لتر، معدل استهلاك الوقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وسائل الأمان: نظام الأكياس الهوائية AABS، نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام كشف حركة المجسم، نظام منع السرقة، نظام توزيع درجة الفرملة يشكل إلكتروني BAk، فتح القفل تلقائيا في حالة الاصطدام، نظام تحكم الجر، محدد السرعة، تثبيت المقاعد للأطفال، أجهزة الاستشعار الأمامي والخلفي، حساسات وكاميرا خلفية.

مقاييس السيارة: الطول 4978 مم، العرض 1849 مم، الارتفاع 1435 مم، قاعدة العجلات 2870 مم، سعة شنطة السيارة 456 لتر.

الترفيه: مصابيح أرضية، راديو، بلوتوث، مقاعد جلد، ضوء بالشنطة الخلفية، مسند ذرع الأمامي، مصابيح لقراءة الخرائط، نظام ضبط المقعد بشكل أوتوماتيكي، مرآة التجميل، مصابيح ترحيب، نموذج خشب، الزجاج الأمامي عازل للصوت والحرارة، جهاز تحكم بمدى شدة الإضاءة الأمامية، شبك أمامي مطلي بالكروم،مرايا الأبواب الإلكترونية، مقابض الباب مضيئة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مقاعد تهوية للمقاعد الأمامية.

تعدد الأنظمة التي تساعد على راحة قيادة السيارة.

تحتوي على محرك V6 القوي.

جودة السيارة متقاربة مع سيارات لكسز.

موفرة لاستهلاك الوقود.

صغر مساحة الشحن.

سعر السيارة مرتفع قليلا.

نظام الجر الرباعي متوفر في طرازين فقط.

مميزات سيارة toyota avalon 2022عيوب سيارة toyota avalon 2022

سعر سيارة تويوتا أفالون 2022

يبلغ السعر العالمي للسيارة بمبلغ 31 ألف دولار أمريكي، ويبلغ سعر السيارة في الأسواق السعودية بسعر 145 ألف ريال سعودي و160 ألف ريال قطري في الأسواق القطرية.

وفي هذا الصدد نكون قد عرضنا لكم مواصفات سيارة تويوتا أفالون 2022 واهم مميزاتها وعيوبها وأسعارها في دول الخليج ويمكنكم تر تعليف أسفل هذا البيان لمزيد من الاستفسارات حول هذه السيارة.