بمظهر عالي الجودة أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 في سوق السيارات وسعرها الخيالي في المملكة

تحظى هيونداي توسون 2022 بالكثير من الاهتمام لأنها مزودة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات 1600 سي سي بشاحن توربيني قادر على إنتاج حوالي 180 حصانًا، كما أن لديها الكثير من ميزات الأمان مثل ست وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق وميزات أخرى.أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 في سوق السيارات
- محرك السيارة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 187 حصاناً وستة تروس.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي وينتج 265 نيوتن متر من عزم الدوران.
- السرعة القصوى للسيارة 190 كيلو متر في الساعة.
- تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في حوالي 9 ثوانٍ.
- المركبة مزودة بعجلات دفع أمامية وخلفية.
- سعة وحجم خزان حقن الوقود 54 لترًا.
- متوسط استهلاك السيارة للوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
- يختلف حجم الإطارات الرياضية باختلاف فئة السيارة ويتراوح من 16 إلى 19 رطلاً.
يهتم الكثير من الناس بميزات هيونداي توسون 2022 لأنها سيارة قوية وفاخرة تم طرحها في السوق في خمس فئات سعرية وهي مجهزة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات Hyundai Tucson 2022 قياسية مع قائمة طويلة من ميزات الأمان، بما في ذلك:
- 6 وسائد ناعمة
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- يتوفر أيضًا نظام توزيع إلكتروني للحرية (EBD).
- ESP تعني برنامج التوازن الإلكتروني.
- برنامج الموازنة التدريجي (HAC-HDC)
- تتوفر أيضًا مكابح طرد مركزي كهربائية.
- بدون استخدام اليدين مع الصيانة الذاتية
- يمكن لـ Tucson 2022 التخلص من المقاعد الخلفية.
- مرآة LED قابلة للطي كهربائيا
- يتم التحكم في Android Auto و Apple CarPlay عبر شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.
- بالمقارنة مع منافسيها فإن تسارع محركه متوسط
- تُظهر شاشة الوسائط المتعددة على شاشة اللمس بوضوح الإمبراطوريات الرقمية على الشاشة.
- يعد منظم السرعة التكيفي ميزة اختيارية غير متوفرة في جميع الطرازات.
- على الرغم من جاذبيته إلا أن تصميمه ليس مبدعًا بشكل خاص.
- السعة التخزينية للسيارة محدودة نوعًا ما لا سيما بالمقارنة مع منافسيها.
سعر هيونداي توسان 2021 في السعودية:
- الدرجة الأولى هيونداي توسان 2021 سعرها 86295 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثانية 87175 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثالثة 87890 ريال سعودي.
- سعر الفئة الرابعة 88.990 ريال سعودي.
- جائزة الفئة الخامسة 129 ألف ريال.
الوسوم
تحظى هيونداي توسون 2022 بالكثير من الاهتمام لأنها مزودة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات 1600 سي سي بشاحن توربيني قادر على إنتاج حوالي 180 حصانًا، كما أن لديها الكثير من ميزات الأمان مثل ست وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق وميزات أخرى.أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 في سوق السيارات
- محرك السيارة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 187 حصاناً وستة تروس.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي وينتج 265 نيوتن متر من عزم الدوران.
- السرعة القصوى للسيارة 190 كيلو متر في الساعة.
- تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في حوالي 9 ثوانٍ.
- المركبة مزودة بعجلات دفع أمامية وخلفية.
- سعة وحجم خزان حقن الوقود 54 لترًا.
- متوسط استهلاك السيارة للوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
- يختلف حجم الإطارات الرياضية باختلاف فئة السيارة ويتراوح من 16 إلى 19 رطلاً.
يهتم الكثير من الناس بميزات هيونداي توسون 2022 لأنها سيارة قوية وفاخرة تم طرحها في السوق في خمس فئات سعرية وهي مجهزة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات Hyundai Tucson 2022 قياسية مع قائمة طويلة من ميزات الأمان، بما في ذلك:
- 6 وسائد ناعمة
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- يتوفر أيضًا نظام توزيع إلكتروني للحرية (EBD).
- ESP تعني برنامج التوازن الإلكتروني.
- برنامج الموازنة التدريجي (HAC-HDC)
- تتوفر أيضًا مكابح طرد مركزي كهربائية.
- بدون استخدام اليدين مع الصيانة الذاتية
- يمكن لـ Tucson 2022 التخلص من المقاعد الخلفية.
- مرآة LED قابلة للطي كهربائيا
- يتم التحكم في Android Auto و Apple CarPlay عبر شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.
- بالمقارنة مع منافسيها فإن تسارع محركه متوسط
- تُظهر شاشة الوسائط المتعددة على شاشة اللمس بوضوح الإمبراطوريات الرقمية على الشاشة.
- يعد منظم السرعة التكيفي ميزة اختيارية غير متوفرة في جميع الطرازات.
- على الرغم من جاذبيته إلا أن تصميمه ليس مبدعًا بشكل خاص.
- السعة التخزينية للسيارة محدودة نوعًا ما لا سيما بالمقارنة مع منافسيها.
سعر هيونداي توسان 2021 في السعودية:
- الدرجة الأولى هيونداي توسان 2021 سعرها 86295 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثانية 87175 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثالثة 87890 ريال سعودي.
- سعر الفئة الرابعة 88.990 ريال سعودي.
- جائزة الفئة الخامسة 129 ألف ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمظهر عالي الجودة أهم ميزات Hyundai Tucson 2022 في سوق السيارات وسعرها الخيالي في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.