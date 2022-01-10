الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بالشكل الجديد بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة تويوتا تندرا 2022 إحدى الشاحنات الأكثر قوة وتميز وأداءًا عاليًا من خلال ما قد تم تزويد هيكل السيارة به سواء التجهيزات التي تتعلق بالمقصورة الداخلية أو المكونات التي تتعلق بميكانيكية السيارة وحركتها الديناميكية بمكوناتها الداخلية وكل ما يتعلق بالتجهيز الخاص بالتصميم الخارجي للسيارة، ومن خلال ما يأتي نقدم عرض مفصلا عن أهم التفاصيل التي تتعلق بالسيارة وكل ما يتوفر بها من عوامل تساعد على الراحة أثناء القيادة ومن خلال الآتي أيضا نوضح تكلفة الشراء لسيارة من ماركة تندرا العالمية.

سيارة تويوتا تندرا 2022

السيارة تويوتا تندرا 2022 أفضل الماركات والموديلات التي تتوفر بالتوقيت الحالي ولها العديد من الخصائص والمميزات التي تخص المواصفات الأساسية فضلا عن احتوائها على مكونات وتركيب داخلي مواصفاته مطابقة للمعايير القياسية والعالمية، وتعتبر مواصفات السيارة أقوى عامل جذب لها حيث تحتوي على ما يلي:

مواصفات الشاحنة تويوتا تندرا 2022

السيارة بالمواصفات العالمية تويوتا تندرا 2022 تعتبر من أقوى الخيارات التي من الممكن أن يعتمد عليها في أن تتم رحلة القيادة بسلام وأمن ما دامت تتوفر المكونات التي تيسر من العبور لأصعب الطرق وأكثر المنعطفات خطورة حيث أن تصميمها الهيكلي قوي من الخارج فضلا عن المواصفات الرئيسية التالية:

السيارة من النوع المتوفر بها نظام الدوبل كابين.

المحرك من النوع التوربو ذو القوة الكبير ومن النوع ستة سلندر.

النقل من النوع الهجين، مع التوفر لمجموعة النوابض من النوع اللولبي.

السحب الأقصى للسيارة بقوة اثني عشرة رطل وما يعادل خمسة آلاف ونصف كيلو جرام.

تتوفر أقصى الميزات للراحة والأمان مع توفير

نظام الفرامل والتي تعمل بالحقن الإلكتروني.

الوسائد الهوائية موجودة بالسيارة بجوار المقاعد والتي تساعد في الامتصاص لأي صدمة.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لأربعمائة وسبعة وثلاثين حصان.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لأربعمائة وسبعة وثلاثين حصان. السيارة من النوع البيك آب.

سعر السيارة تويوتا تندرا

السعر الخاص بتلك السيارة يصل للقيمة المالية خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي بالسوق العالمية والرسوم الخاصة بها تقدر بنحو ستة عشر ألف دولار، بينما النسخة العاملة بالغاز تأتي بالسعر واحد وستين ألف دولار.