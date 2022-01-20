اغلي سيارة بالعالم … رولز رويس فائقة الفخامة في عام 2022

رولز رويس فائقة الفخامة، حيث كشفت الشركة المتخصصة في السيارات البريطانية الفاخرة أول طراز لها من طراز “ذيل القارب” أو ذيل السفينة العام الماضي، إنها سيارة تم تصنيعها يدويًا من قبل قسم الشاسيه في Custom Cars وكانت أغلى سيارة في العالم عندما بيعت بمبلغ 28 مليون دولار، واستبدلت Rolls-Royce أروع سيارة وأكثرها فخامة من Motordom في عام 2017 ، وتم الترحيب بها بعد فترة وجيزة من اختبار القيادة من فئة الخمس نجوم ، وأكدت الشركة المالكة أنه سوف يحبها أصحابها على الأقل بسبب بيانها الباهظ للثروة والهيبة والشعور الذي لا مثيل له عند السفر، واليكم كافة التفاصيل عن رولز رويس.

اغلى سيارة في العالم رولز رويس

إنها لا تشبه أي شيء آخر ستصادفه في عالم السيارات المختلفة فهذه السيارة تهتز بلطف وهي مريحة بشكل مبهج، لكنها أيضًا هادئة وسلسة للغاية ، على الرغم من استخدام Rolls-Royce لأحدث تقنيات الإطارات المثقوبة السهولة التي يمكنك بها وضع مثل هذه السيارة الضخمة على الطريق هي الدقة والنعومة الفائقة لمحركها V12 ؛ بالإضافة إلى دواسة التسارع التقدمية عند التسوية وكذلك تزن ما يقرب من ثلاثة أطنان لتبريد العزلة، فإن هذه السيارة سوف تتسارع من 0-100 ميل في الساعة و 30-70 ميل في الساعة عبر التروس لتعلن أنها أسرع من أحدث فورد فوكس RS.

رولز رويس

وبحسب رأي الكثيرين المتخصصون في السيارات، قررت العلامة التجارية البريطانية تكرار التجربة وتقديم سيارة جديدة مخصصة بنفس طراز ذيل السفينة وسيتم عرضها للجمهور في إيطاليا، من 20 مايو إلى 22 مايو ولم تكشف الشركة المالكة عن أي تفاصيل حول السيارة ، لكن بعض المتخصصون الذين يركزون على السيارة توقعوا أن تكون مختلفة عن شقيقها الأكبرالذي تم بيعه العام الماضي، وعلى الرغم من تصميم وطراز السيارة الجديدة والتي يتم تصنيعها حسب الطلب إلا أنها: