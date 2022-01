نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة كليا أقوى سيارة دفع رباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة ، شركة تويوتا نشرت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر Twitter صورة تشويقية جديدة لعربة سيكويا ٢٠٢٣ حيث تظهر الصورة عربة سيكويا من الخلفية كما أن الصورة لخلفية الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيكويا، كما كتبت الشركة في تغريدتها أنه : قريبا سيأتي الضخم في إشارة إلى السيارة الجديدة، وبعد ذلك غردت شركة تويوتا مرة أخرى بقدوم سيارة سيكويا 2023 الجديدة، ومن المتوقع انه قد تستند تويوتا في تطوير جيل سيارة سيكويا الجديد إلى سيارة البيك اب الشهير تويوتا تندرا وفي تلك المقالة سوف نتعرف على سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة فتابعونا.

مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة

ظهرت خلفية سيارة سيكويا ٢٠٢٣ في صورة تشويقية من تويوتا فكما تظهر الصورة فهي معتمة للغاية، وبسبب ذلك تم دفع الكثيرين لمحاولة تعديل إضاءة الصورة، وهنا كانت المفاجأة حيث ظهر شئ مخبأ في زاوية الصورة، ملاحظة صغيرة من فريق تويوتا تقول: “All New Debut: The forest, and its trees, almost in view”، وذلك لأن سيكويا ٢٠٢٣ هو شجرة صنوبرية من الأشجار الضخمة بالخشب الأحمر، وبالطبع قد تم كتابة ذلك لان فريق تويوتا توقع أن يقوم الناس بتعديل إضاءة الصورة.

سيكويا ٢٠٢٣

يجب أن نذكرك عزيز القارئ بمواصفات تويوتا تندرا التي يتوقع أن تقتبس منها سيارة سيكويا ٢٠٢٣ نفس المواصفات :

السيارة تحصل على قوة أكبر مع عزم دوران أعلى من المحرك الذي يستخدموه حاليا مع العلم أن المحرك الذي يستخدم ب8 أسطوانات حرف V بسعة 5.7 ليترات.

تبلغ قوه المحرك 381 حصان وعزم دوران 544 نيوتن/متر

كما أن المحرك بها يقلل وزن السيارة، كما يوفر صرف وقود بطريقة أفضل.

وفي الصور التشويقية يظهر الربع الخلفي من سيارة الدفع الرباعي القادمة مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة حيث:

الرفارف الخلفية التي تم نحتها.

السبويلر الخلفي الذي يثبت في السقف.

إضافة على ذلك يوجد مصابيح خلفية LED بوحدات إضاءة تثبت بشكل أفقي.

وبعد أن أطلعناكم على كل هذه التفاصيل فيعد أكبر دليل على استناد السيارة لتويوتا تندرا التي ظهرت لأول مرة في شهر سبتمبر الفائت. كما صرحت الشركة أن الصورة الكاملة من تويوتا سيكويا 2023 ستظهر في القريب العاجل.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة و سيكويا ٢٠٢٣ قد نالت إعجابكم.