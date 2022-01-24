21 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عالية

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عمر شويل - جدة 21 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة، يريد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين من الحصول على سيارة جديد وبالوقت نفسه تكون بسعر مناسب لهم وتتناسب مع دخلهم الشهري، بعد أن بحث الكثير من المستهلكين عن أرخص وأفضل سيارات موجودة بالمملكة العربية السعودية لعام 2022، حيث أن المملكة تشتهر بأنها أكبر سوق للسيارات بأسعار متفاوتة حتى تتناسب مع الفئات المختلفة، وبنفس الوقت تحمل الكثير من المواصفات والإمكانيات الحديثة.

21 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد الكثير من السيارات التي تترأس قائمة السيارات الأقل سعراً ومواصفات جيدة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين ومنها:

سيارة ميسو ميراج

تعتبر هذه الفئة من السيارة من بين السيارات الاقتصادية للغاية في استهلاك الوقود، كما إنها تتميز بأنها من السيارات العملية التي تتمكن من السير على الطرق وتقطع مسافة 167 كيلو بالساعة، ويتم بيع السيارة في الأسواق السعودية بسعر نحو 30 ألف ريال سعودي، وهذا يعتبر سعر مناسب للغاية لما تحمله السيارة من مواصفات جيدة.

سيارة شانجان بالسعودية

سعر سيارة شانجان في الأسواق السعودية يبدأ من 44 ألف ريال سعودي، كما أنها من السيارات التي لا ينطبق عليها القيمة المضافة للسعر الأصلي للسيارة، والسيارة تتميز بأنها واحدة من أكثر السيارات الأقل استهلاكاً للوقود.

سيارات رخيصة في المملكة العربية السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السيارات بمبالغ مالية بسيطة يوجد الكثير من السيارات من الحديثة بالسعودية ومن بينها: