وحش العالم ..سيارة فيات X500 موديل 2022 افضل واقوى السيارات بمواصفات واسعار جبارة

وحش العالم ..سيارة فيات X500 موديل 2022 ، تعد سيارةفياتX500موديل 2022 من أكثر السيارات التي تنتمي لفئة كروس اوفر الرياضية، وقد تم تقديمها في السوق المصري من خلال 3 نسخ وتتمتع السيارة عن غيرها من السيارات بمواصفات متميزة جداً، وأعلن بعض من الوكلاء المحليين لمعظم العلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي بالسوق المحلي بمصر، حيث تم طرح أكثر من طراز مختلف للعام الجديد 2022، بزيادة تصل إلى أكثر من 20 ألف جنية مصرى عن سعر السيارة في العام الماضي.

وحش العالم ..سيارة فيات X500 موديل 2022

تمتلك سيارة فيات X500موديل 2022 الكثير من المواصفات القوية التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات في السوق المحلي المصري ومن أهمها التالي:

تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات مكون من 4 سلندر تبلغ سعته 1400 سي سي.

ينتج محرك السيارة قوة تصب لحوالي 140 حصان وقوة عزم الدوران 230 نيوتن متر.

المحرك مدعم بعبوة تروس اوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

تبدأ السيارة الانطلاق من الصفر حتى سرعة تصل إلى 100 كيلو متر بالساعة أثناء مدة زمنية تصل إلى 9.8 ثانية.

تستهلك السيارة 5.7 لتر من الوقود عند خوضها 100 كم.

بها العديد من وسائل الحماية فهي تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ABS.

تضم الوسائد الهوائية مع برنامج خاص بالتوازن الالكتروني.

مستشعرات خلفية مدعومة بكاميرا ليكون من السهل عملية الاصطفاف بالإضافة إلى بعض التقنيات الأخرى.

بها حساسات المطر ومزودة بخاصية تحديد المسار.

تمتلك مرايا جانبية كهربائية وقفل مركزي وبالسيارة 4 من النوافذ الكهربائية.

محرك السيارة مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

السيارة معتمدة على الجر الأمامي للعجلات.

تبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 351 لتر.

تضم السيارة مكيف هوائي يعمل أوتوماتيكي.

جنوط رياضية 17 بوصة.

يوجد بداخل السيارة ميزة طي المرايا بالكهرباء.

بها فتحة سقف بانوراما.

أسعار سيارة فياتX500موديل 2022 فيمصر

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر السيارة في سوق السيارات المصري، حيث يبلغ سعر السيارة في مصر كما يلي: