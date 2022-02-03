نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارة لإدا نيفا بالسعودية من أهم ما يجب أن يتعرف عليه مختلف الراغبين في الشراء لهذا النوع المميز من الشاحنات من الموديل الأكثر تميز لادا نيفا حيث أن السيارة تعد متمتعة بالكثير من المواصفات والخصائص الفريدة والتي تجعلها مؤهلة لتكون من بين أفضل السيارات التي تعد متوفرة بالسوق العالمية، وفيما يأتي من تلك السطور المقبلة نعرض بالتفصيل أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة مع بيان مواصفاتها، وتجهيزاتها، ومختلف المزايا التي تتوفر بالموديل للشاحنات من نوع لاد نيفا، مع توضيح السعر الخاص بالسيارة.

مواصفات سيارة لإدا نيفا بالسعودية

نوضح أهم المواصفات الأساسية وأسعار سيارة لإدا نيفا بالسعودية حيث أن هناك العديد من المواصفات الأساسية والملحقات التي تتواجد بالسيارة وتعتبر من أبرز ما يعد من المزايا للسيارة، ونوردها ذكرًا من خلال تلك السطور بحيث تكون مرجعًا لمن يرغب في الشراء لهذا النوع من الموديلات.

مواصفات ومميزات سيارة لإدا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لإدا نيفا بالسعودية نذكرها من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة هيكلها من الخارج ممتاز بالقوة الفائقة مع روعة الشكل من الخارج ومن الداخل.

سعة محرك السيارة تصل لنحو ألف وسبعمائة سي سي.

قوة محرك السيارة لادا نيفا تصل لنحو لثلاثة وثمانين حصان.

عزم الدوران الخاص بلفات موتور سيارة لادا نيفا يصل للقيمة مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة يعمل أوتوماتيكيا.

تجهيزات التي تتواجد بالسيارة:

المقاعد من خام الجلد عالي الجودة.

من الممكن أن يتحكم الراكب بمستوى المقعد.

المكابح تعمل بالنظام إي بي إس.

التهوية مثالية بتصميم لادا نيفا.

أهم مزايا لادا نيفا

العديد من المميزات والتي من أبرزها أن السيارة محتوية على الجنوط من النوع الرياضي بالقياس ستة عشر بوصة، ومن الداخل المقصورة مكيفة كما يتوفر المشغل للسي دي، مع تتواجد شاشة بمقاس ستة بوصة.

أسعار وسيارة لإدا نيفا بالسعودية

سعر سيارة لادا نيفا يكون وفقا للفئة التي تعد السيارة من هذا الموديل تابعة لها والسعر الحالي بالأسواق السعودية يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي وهو السعر المتوفر الآن بمختلف المعار بالمملكة العربية السعودية.