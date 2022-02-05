نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبارة وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 تتحدي المستقبل بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية من أكثر ما يبحث عنه مختلف المقبلين على الشراء لسيارة بمواصفات تعد حديثة ومميزة، لتجنب أي عيوب سير بسبب عدم كفاءة أداء الشاحنة حيث تمتلك تلك السيارة قدرة تشغيلية عالية، ومن الممكن أن يتم التعرف على مختلف ما تمتاز به تلك السيارة بمتابعة تلك مما في تلك السطور المقبلة حيث نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالمواصفات، والتجهيزات، ومختلف المزايا التي تتعلق بالسيارة مع بيان تكلفة شراءها.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات وأسعار سيارة من نوع لادا نيفا بالسعودية من أهم أنواع الشاحنات التي تعد على قدر كبير من الكفاءة، والقدرة التشغيلية الخاصة بها تعد قوية نظرا لتمتعها بالآتي من تلك المواصفات الجاري الحديث عنها فيما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتحدث من خلال تلك من تلك النقاط المقبلة عنها حيث أن المواصفات للسيرة تعد من أهم عوامل الجذب لها، ومواصفاتها مشتملة على ما يأتي:

أهم المواصفات محرك السيارة البالغ من السعة ما يقدر بنحو ألف وسبعمائة سي سي.

المحرك منتج لقوة حصانية تبلغ ثلاثة وثمانين حصان.

العزم لدوران السيارة يبلغ مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة تعمل بالجنوط للعجلات بالقياس خمسة عشر بوصة.

التجهيزات التي تتواجد بالسيارة

من بين أهم السيارات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بمختلف الأسواق المحلية والعالمية هي تلك السيارة لونها تشتمل على التجهيزات التالية:

السيارة مزودة بالعديد من الملحقات للمزيد من الراحة أثناء التواجد بالسيارة.

السيارة متواجد بها الفتحات المخصصة للتهوية التامة.

متوفر تكييف أوتوماتيك.

متوفر شاشة تاتش بالسيارة بمقاس سبعة بوصة.

السيارة تحتوي على مشغل سي دي وراديو مدمج.

مميزات السيارة

نظام الإضاءة للسيارة من النوع ليد.

متوفر خاصية البلوتوث.

السيارة مزودة بالواي فاي.

أسعار السيارة

تلك السيارة تعد متوفرة بسائر الأسواق المحلية والعالمية، والسعر لها بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية بمبلغ يقدر بنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، والسعر من دون الإضافة للقيمة الضريبية.