سيارة تويوتا سيكويا Toyota sequoia 2023 الاقتصادية الفاخرة

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عمر شويل - جدة سيارة تويوتا سيكويا Toyota sequoia 2023 لقد حصل الاصدار الجديد على إعادة تصميم شامل، تأتي على غرار سيارة البيك أب القوية تويوتا تندراً، مع نظام حركة قياسي من النوع الهجين يعمل بتناغم بين الكهرباء والوقود، تبلغ قدرة سحب تلك المركبة الرائعة نحو 4080 كجم، تتضمن أحدث الوسائل التكنولوجيا، المقصورة الداخلية كبيرة الحجم تتسع ل 8 راكب، تتطرح في الأسواق ب 5 فئات مختلفه، أحدهما جديدة تمام تحت إسم كابستون، وتوقف انتاج فئة trd sport، أستهلاك الوقود أفضل من زي قبل، كذلك أداء السيارة أقوي بكثير، إليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

سيارة تويوتا سيكويا Toyota sequoia 2023

تصميم تلك السيارة الخارجي عند النظر إليها سوف تشعر أنك أمام بيك أب تندرا المذهلة، ليس ذلك فقط بل تم تزويدها ببعض لمسات سيارة لكزس، تجمع في تصميمها أقوي سيارات الدفع الرباعي في مركبة واحدة، الشبكة الأمامية قوية تتحمل أصعب الصدمات، مجهزة للتعامل مع الطرق الوعرة القاسية، مع بعض الزخارف التي تمنح سيكويا المزيد من الجاذبية، تأتي بنظام إضاءة مختلف، الجنوط مختارة بعناية فائقة قياس 18 بوصة أو 22 حسب الفئة، تزينها السبائك المعدنية الأنيقة.

مواصفات تويوتا سيكويا 2023

تويوتا سيكويا 2023 سيارة تشتمل على العديد من المميزات التى تجعلها تنافس وبقوة في عالم سيارات الطرق الوعرة، كاملة الحجم، تم تزويده بناقل حركة قياسي، يوجد فى كل فئات سيكويا الخمسة، فئة البلاتينيوم و ال sr5 تدعم خيار نظام الدفع الرباعي من نوع 4WD، الفئة الأعلى من بين فئات sequoia 2023 هي سيكويا كابستون وهي الطراز الأحدث في المجموعة.

تصميم Toyota sequoia 2023 الداخلي

التصميم الداخلى للمقصورة فاخر ومميز، مع المزيد من المساحة بين مقاعد الركاب وبالأخص الصف الأول والثاني، السيارة مجهزة بكافة وسائل الرفاهية، 3 صفوف تكفي 8 أشخاص مع الأخذ في الاعتبار، أنا مقاعد الصف الأخير تناسب الصغار، أكثر من البالغين، تنجيد المقاعد يتوفر بالقماش أو الجلد حسب الفئة، مقاعد الصف الأول مدفأة، في الفئة الأساسية، أما الفئات الأعلى تأتي المقاعد الخلفية أيضا بنظام تدفأة لجميع الركاب، للمزيد من الرفاهية يوجد فتحات سقف، ومظلات للحماية من الشمس في المقاعد الخلفية.

أسعار تويوتا سيكويا 2023 في السعودية والإمارات وقطر

الأسعار المتوقعة للفئة الأساسية في بعض البلاد العربية هي ب 199،000 ريال سعودي، والإمارات ب 257،100 درهم، السعر في دولة قطر ب 254،855 ريال قطري.