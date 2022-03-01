الوحش الجبار بتصميم أنيق وكلاسيكي.. في سعر ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس بالمملكة العربية السعودية والأسواق العربية

تويوتا هيلوكس 2022 هي سيارة موثوقة للغاية ومريحة وآمنة، ويتميز بتصميم داخلي أنيق وكلاسيكي في نفس الوقت ومجهز بنظام وسائط متعددة حديث يمكن استخدامه أيضًا كمركبة يومية بعجلاتها التي لا تشغل مساحة كبيرة، يجب أن تعلم أنها سيارة مشهورة جدًا ضمن فئتها لجودتها وتصميمها وموثوقيتها، وتعتبر سيارة تويوتا هيلوكس 2022 بلا شك رمزًا حقيقيًا للمجتمع النامي بأدائها الرائع الذي أصبح فريدًا ولا يُصدق مثل قدرة المحرك على إنتاج قوة عالية بما لا يقل عن 50 حصانًا، والأكثر تجهيزًا من تويوتا في المملكة العربية السعودية سيارة دفع رباعي تجمع بين الراحة والفخامة والتصميم الفريد بالإضافة إلى التكنولوجيا العالية مع الحفاظ على قدرتها الكاملة في حمل الأحمال وموتور عالي الأداء

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس بالمملكة العربية السعودية

من حيث المحركات والأداء تأتي تويوتا هيلوكس 2022 في السعودية بخيارات المحركات التالية:

محرك ديزل سعة 2.4 لتر بأربع أسطوانات وشاحن توربيني بقوة 147 حصانًا وعزم دوران 343 نيوتن متر مقترن بعلبة تروس بخمس سرعات ويزداد عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر عند استخدام ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بست تروس.

محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر مع توقيت الصمام المتغير الذكي 164 حصان و 245 نيوتن متر مقترن إما بعلبة تروس يدوية 5 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات

محرك V6 سعة 4.0 لتر مع توقيت صمام ذكي وقوة 235 حصانًا وعزم دوران يبلغ 376 رطلاً مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تم تجهيز هايلكس الجديدة بأنظمة أمان متطورة وميزات مريحة مصممة لحمايتك في أي بيئة وسائد هوائية أمامية علوية بنظام تقييد الحركة الإضافي SRS ووسائد هوائية جانبية وستارة جانبية لحماية الركاب في حالة حدوث تصادم. ويتم تعزيز مشعب الوقود لتوفير حماية أكبر

تأتي شاحنة بيك أب تويوتا هيلوكس 2022 الجديدة مع بعض التحسينات والابتكارات المذهلة لإضاءة الحياة اليومية للمستخدمين= توقع الحصول على أحدث التقنيات بما في ذلك الميزات المتقدمة لنظام TSS المميز لـ 2021 Touring Sports Sport في تويوتا هايلكس 2022 الجديدة.

تقدم هيلوكس أداءً عاليًا للدفع الرباعي مع استجابة سريعة لتغييرات السرعة بفضل محركها القوي وناقل الحركة الأوتوماتيكي السلس بست سرعات.

سعر السيارة تويوتا هايلوكس 2022

بالتعاون مع Arctic Trucks النقاب عن Toyota Hilux AT35 2021 في المملكة العربية السعودية والكويت المصممة للتكيف مع البيئات الصحراوية القاسية وبعيدًا عن الممرات.