المهندس للتأمين تحقق 124.3 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة المهندس للتأمين صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 124.292 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 149.566 مليون جنيه بالعام المالي المقارن 2019/2020.

وتراجع فائض النشاط التأميني وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 136.568 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 182.410 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع أرباح شركة المهندس لتأمينات الحياة ( شركة تابعة) لتصبح 43.67 مليون جنيه مقابل 72.32 مليون جنيه في فترة المقارنة بانخفاض قدره 28.65 مليون جنيه.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح المهندس للتأمين إلى 88.156 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 112.287 مليون جنيه بالعام المالي المقارن 2019/2020.

وانخفض فائض النشاط التأميني خلال نفس الفترة إلى 97.557 مليون جنيه مقابل 114.736 مليون جنيه بالفترة المناظرة.