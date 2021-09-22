الرئيس الصيني: نستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

وكالات – أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، أن بكين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بنهاية العام.

وقدم شي هذا التعهد في خطاب مصور بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه نوايا بلاده السلمية في العلاقات الدولية، وقال إن “الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة”.