- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، أن بكين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بنهاية العام.
وقدم شي هذا التعهد في خطاب مصور بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه نوايا بلاده السلمية في العلاقات الدولية، وقال إن “الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصيني: نستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.