المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%

وكالات _ قرر البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18% .وخفض البنك معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ100 نقطة أساس إلى 18% .

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