- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أظهرت وثيقة مصرفية أنه من المتوقع أن تجمع مصر يوم الخميس ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، والتي جرى تقليص السعر الاسترشادي لها بعد تلقي إجمالي طلبات بما يزيد عن 7.25 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 5.875 بالمئة وستة بالمئة لشريحة السندات لأجل ست سنوات، وبين 7.375 بالمئة و7.5 بالمئة للسندات لأجل 12 عاما ونحو 8.75 بالمئة للأوراق لأجل 30 عاما.
كان السعر الاسترشادي الأولي حوالي 6.125 بالمئة للسندات لأجل ست سنوات، وحوالي 7.625 بالمئة لشريحة 12 عاما وحوالي 8.875 بالمئة لسندات الثلاثين عاما.
ويرتب العملية سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق يوم الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : مصر قلصت السعر الاسترشادي للسندات بعد تلقي طلبات تتجاوز 7 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.