مؤسسة محمد حسنين هيكل تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التشجيعية للصحافة العربية

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن انعقاد الاحتفالية السنوية الخامسة للإعلان عن الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، حيث قام مجلس أمناء المؤسسة بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.

وقد فاز بالجائزتين التشجيعيتين نزيهة سعيد، صحفية بحرينية، على تفردها في تغطية قضايا المرأة في بلدان الخليج العربي، ومحمد أبو الغيط، صحفي مصري، على تحقيقاته المتميزة عن الشأن السوري.

وقد انعقدت الاحتفالية في ذكرى ميلاد الكاتب الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل يوم 23 سبتمبر 2021، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبمشاركة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، فضلًا عن حضور نخبة من أبرز المسئولين والشخصيات العامة، علمًا بأن الجائزة المرموقة حصل عليها11 فائز (وفائزة) من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين منذ انطلاقها وحتى الان.

وفي إطار التزام المؤسسة بتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات الكبيرة، فقد تم بث احتفالية العام الجاري عبر شبكة الإنترنت من خلال المنصة الرقمية «Zoom» مما سمح للفائزين بالمشاركة بفعاليات الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بالجائزة.

ومن جانبها أعربت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه المسابقة في عامها الخامس ومساهمتها في إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع بما يعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع، وتأتي بمثابة استكمال لطريق التنوير الذي سلكه الأستاذ هيكل وتنفيذا لرؤيته عندما انشئ المؤسسة في عام 2007 للمساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية افاق وخبرات شباب العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في جميع أنحاء العالم العربي.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة عن الاستعداد لافتتاح جناح الأستاذ بمكتبة الإسكندرية في الاسابيع المقبلة، وكانت المؤسسة قد أعلنت عن نقل مكتبة الأستاذ هيكل بما تشمله من كتب وأوراق ووثائق نادرة إلى مقر مكتبة الإسكندرية، ونقل الأثاث الأصلي للمكتب والأدوات الكتابية الشخصية والخرائط الخاصة بالأستاذ هيكل إلى مقر المكتبة، كما يجري العمل على توثيق بعض المخطوطات النادرة المكتوبة بخط يد الأستاذ هيكل.

جدير بالذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة للأستاذ هيكل تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة السيدة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.

تم فتح باب التقدم لجوائز المسابقة يوم 1 فبرابر 2021 حتى يوم 31 مايو 2021، شريطة أن يكون المتقدم عربي الجنسية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأن يكون مُلتحقًا بالعمل مع إحدى المؤسسات الصحفية العربية.

وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين؛ تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم وتشجيع البحث العلمي ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي.