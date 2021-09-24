بريطانيا تسجل 35623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 وفاة

وكالات _ سجلت بريطانيا 35623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 وفاة، حسب البيانات الرسمية اليوم الجمعة. وتأتي هذه الحصيلة مقارنة مع 36710 إصابات و182 وفاة يوم الخميس. وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا. وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا.

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