مصر إيطاليا تفاضل بين 6 عروض للمقاولات بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة

بكر بهجت _ تدرس شركة مصر إيطاليا العقارية العروض المقدمة من 6 شركات مقاولات لبدء التنفيذ في مشروع البوسكو سيتي الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، وفق المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء أعمال التنفيذ في المشروع خلال الشهر المقبل فور الحصول على التراخيص، حيث حصلت الشركة على القرار الوزاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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