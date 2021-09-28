شركة Solutions by Stc: تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بنحو 24 مرة

سي إن بي سي – أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”، إلى جانب المستشارين الماليين HSBC العربية السعودية، ومورجان ستانلي السعودية”، و”الأهلي المالية”، يوم الاثنين، عن اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد 19 سبتمبر، وانتهت الثلاثاء 21 سبتمبر، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2.4 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد 1,042,090 فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنسبة 2365.0% (حوالي 24 مرة)، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال سعودي.

وجرى تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776% في المتوسط.

وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، والتي حققت نسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 13004.7% وبقيمة 471 مليار ريال سعودي.

وجاءت نسبة تغطية الشركات السعودية وتشمل “الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية” بنحو 9507.6%.

أما الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 2395.9%، في حين المستثمرون غير السعوديين – من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة – بنسبة تغطية بلغت 908.7%، والمؤسسات الحكومية 41.4%، أما المستثمرون الآخرون بنسبة تغطية بلغت 151.1%.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم ردّ الفائض في موعد أقصاه 29 سبتمبر.