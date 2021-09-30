ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يقود نخبة من المستثمرين المتخصصين إطلاق شركة سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر، وتستهدف استثمار نحو 500 مليون جنيه في الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمجالات التكنولوجيا العميقة ‏Deep-Tech في مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم هلال وماجد شوقي يقودان سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.