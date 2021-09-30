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كريم هلال وماجد شوقي يقودان سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يقود نخبة من المستثمرين المتخصصين إطلاق شركة سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر، وتستهدف استثمار نحو 500 مليون جنيه في الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمجالات التكنولوجيا العميقة ‏Deep-Tech في مصر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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