حكم بإفلاس ماركة الإماراتية وإلزام أعضاء مجلس الإدارة بسداد 448 مليون درهم

سي إن بي سي – حكمت محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس شركة ماركة الإماراتية، المدرجة بسوق دبي المالي، وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وبحسب الحكم سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة لها وغل أيديهم عن إدارة أموالها أوالتصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات وألزمتهم بتسليم أميني التفليسـة كافة الأموال والمستندات التي تحت أيديهم خلال 5 أيام من تاريخ هذا الحكم.

كما ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون “ماركة” البالغة نحو 448 مليون درهم.

وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بجميع بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.