البورصة تصعد 0.28% بداية التعاملات بدعم من العرب والأجانب

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 11026 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 46.03 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.56% و 0.47% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 46.914 مليون جنيه على 124 شركة من خلال 2.261 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 23 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 94. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.269 مليون جنيه، منها 3.551 مليون جنيه للمؤسسات و718.462 ألف جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.281 مليون جنيه، منها 2.758 مليون جنيه للأفراد، و523.116 ألف للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 988.203 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 3.108 مليون جنيه مقابل 2.120 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 49.9 53.48 7.17 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.804 1.895 5.04 العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية 409.5 429.450 4.87 التوفيق للتأجير التمويلي – أيه .تي.ليس 5.13 5.37 4.68 راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.38 3.52 4.14 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية 22.74 17.57 22.74 مصر بني سويف للأسمنت 29.39 27.17 7.55 الشرقية للدخان– ايسترن كومباني 12.37 12.21 1.29 القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11.5 11.36 1.22 المنصورة للدواجن 1.483 1.471 0.81

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