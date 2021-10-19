السعيد وعبد الفتاح والألفي يجيبون.. ماذا حدث في البورصة المصرية اليوم؟

رنا ممدوح – تكبد المؤشران EGX100 وEGX70 خسائر حادة بلغت 5% و6.7% على التوالي، قبل توقف التداولات نصف ساعة كاملة، في جلسة عاصفة، تسبق الطرح الكبير لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، غدا.

وفسر إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، ما حدث بأنه ناتج قرار نقل التعامل على بعض الشركات المدرجة بالمؤشر السبعيني للتداول إلى القائمة (د)؛ مما أدى إلى عمليات بيع عشوائية لتخفيف بعض المراكز لحين توفيق تلك الشركات أوضاعها.

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وكانت لجنة القيد قد قررت، بجلستها اليوم، إدراج وتداول أسهم شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي (نيوداب) ضمن القائمة (د) اعتبارا من جلسة الأحد 24 أكتوبر إعمالا للبند رقم 3 و5 و6 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 17 فبراير بشأن محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د).

وقررت لجنة القيد أيضًا استمرار متابعة موقف الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وإعادة العرض على اللجنة القادمة للنظر في نقل التعامل عليها إلى القائمة (د) من عدمه في ضوء إفصاحات الشركة المنشورة في 14 يوليو و9 سبتمبر الماضيين، والتي تضمنت عدم وجود مشاريع قائمة للشركة.

وخاطبت اللجنة، شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لموافاة البورصة بخطة تفصيلية مدعومة بإطار زمني لتوليد إيرادات من نشاطها الرئيسي، وإعادة العرض على لجنة القيد لتقييم موقفها من حيث توافر محددات نقل التعامل على أسهم الشركة إلى القائمة (د) من عدمه.

وأوضح السعيد أن من ضمن أسباب التراجع، خلال جلسة اليوم، وقف 3 أكواد للمساهم: عبد اللطيف محجوب، وهو ضمن المستثمرين البارزين في أسهم مؤشر EGX70.

وتوقع ألا يتأثر طرح شركة إي فاينانس غدا بالخسائر التي سجلتها البورصة اليوم، متفائلا بقيادة السهم الجديد لباقي الأسهم القيادية في تحسن أداء السوق.

ومن جانبه، أرجع عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أسباب التراجعات الحادة للبورصة اليوم إلى الحديث عن نقل بعض الأسهم إلى القائمة (د) بما يشير إلى وجود خلل في بعض أوضاع الشركات المعنية.

وقال عبد الفتاح: أيضًا من الأسباب التي تنتج عنها عمليات بيع عشوائية كان ارتفاع المارجن كول ببعض أسهم المؤشر السبعيني.

واستبعد تأثر سهم إي فاينانس للاستثمارات، والتي تستقبلة البورصة غدا بما حدث للسوق اليوم، متوقعا أن يجذب الطرح الجديد أنظار أغلب المستثمرين.

وبدوره، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن طرح إي فاينانس منتظر منذ وقت طويل، مستبعدا أن يتأثر غدا بالخسائر التي سجلتها البورصة اليوم.

وأضاف الألفي أن الضرر الأكبر بجلسة اليوم طال أسهم المؤشر السبعيني؛ وهو ما يؤكد عدم وجود داعي للقلق تجاه استقبال السوق للطرح الجديد.