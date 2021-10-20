- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ قامت شركة “جيو بوست” GeoPost الفرنسية بالاستحواذ على 20% من شركة أرامكس الإماراتية بقيمة 1.4 مليار درهم.
وتمت عملية شراء “جيوبوست” للحصة في أرامكس، اليوم الأربعاء، في سوق دبي المالي، عبر صفقة خاصة في ما يعرف بالصفقات الكبيرة المباشرة.
وشملت الصفقة 295 مليون سهم بسعر 4.77 درهم للسهم الواحد، وفق بيانات سوق دبي المالي.
“جيو بوست” شركة قابضة مملوكة لمجموعة Le Groupe La Poste، وبفضل علاماتها التجارية DPD و Chronopost و SEUR في إسبانيا و BRT في إيطاليا، انتشرت GeoPost / DPDgroup في السوق الدولية، وأصبحت شبكة رائدة في توصيل الطرود في أوروبا.
وهي منظومة قوية تمكن GeoPost / DPDgroup من تسليم 7.5 مليون طرد يوميًا، أي 1.9 مليار طرد في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020.
من ناحية أخرى، وفي سبتمبر الماضي، قالت ثلاثة مصادر لوكالة “” إن شركة “أرامكس” المدرجة بسوق دبي المالي تجري محادثات لشراء شركة التوصيل إم.إن.جي كارجو التركية.
وأضافت المصادر، أن شركة الشحن “أرامكس”، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارجو، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثانٍ إن أرامكس تجري الفحص الفني النافي للجهالة.
وارتفعت إيرادات أرامكس خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 21% لتصل إلى 1.571 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 1.294 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيو بوست الفرنسية تستحوذ على 20% من أرامكس الإماراتية بقيمة 1.4 مليار درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.