ترامب يطلق منصة تروث سوشيال بعد حجبه من فيسبوك وتويتر

وكالات _ كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن إطلاق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي بعنوان TRUTH Social (تروث سوشيال)، والذي قال إنه سيتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل تويتر وفيسبوك التي منعته من التفاعل عبر منصاتها.

ووفقا لما جاء في بيان صحفي وزعته مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال وWorld Acquisition، وهي شركة استحواذات خاصة، فإن التطبيق الجديد ستنشئه شركة جديدة تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.

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وقال ترامب في بيان مكتوب “نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل. هذا غير مقبول”.

وتابع قائلا “أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا. إن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع. إنني متحمس لأن أبدأ قريبا مشاركتكم أفكاري على منصة تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى”.

يذكر أنه تم حظر ترامب من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، بعد منشوراته المتعلقة بأعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة.

كما نشرت ليز هارينغتون المتحدثة باسم ترامب نسخة من البيان على حسابها على تويتر.

وحسبما جاء في البيان فإن مجموعة ترامب وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

وقالت هارينغتون إن قيمة الصفقة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار لمجموعة TMTG “Trump Media and Technology Group”.

ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن يجري إطلاقا تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني في الربع الأول من عام 2022.

ولدى الشركة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.