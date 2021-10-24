إيفرجراند الصينية تستأنف العمل في أكثر من 10 مشروعات

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سي ان بي سي _ قالت مجموعة إيفرجراند الصينية عبر حسابها على WeChat إنها استأنفت العمل في أكثر من 10 مشروعات، وقالت الشركة إن بعض المشروعات دخلت مرحلة التشطيبات النهائية واكتمل بناء مبان أخرى في الآونة الأخيرة.
وأضافت إيفرجراند، أن سعيها لضمان استمرار أعمال البناء سيعزز الثقة في السوق، ونشرت مجموعة من الصور الحديثة لعمالها في مشروعات مختلفة.
هذا وعمدت الشركة إلى سداد عوائد قيمتها 83.5 مليون دولار على إصدار من السندات الدولارية، مما أتاح لها أسبوعا آخر لمحاولة حل أزمة الدين.
هذا وألقت أزمت الدين الخاص بالشركة بظلالها على الاقتصاد الصيني بشكل خاص والعالمي بشكل عام، والتي امتد تأثيرها لبورصات المنطقة، إذ بلغت ديون الشركة حوالي 300 مليار دولار.
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