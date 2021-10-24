- 1/3
- 2/3
- 3/3
إسلام فضل _ كشف مجدي السيد الرئيس التنفيذي لشركة ميدل إيست للقاحات البيطرية ” ميفاك “، عن استهداف شركته إجراء عدد من التوسعات بقيمة 1.8 مليار جنيه لتعزيز القدرات الإنتاجية، مضيفًا بأن تلك التوسعات تحتاج إلى الدعم من الهيئات المعنية في مصر والدول العربية.
وقال السيد خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن الشركة تصدر لقاحاتها لنحو 17 دولة حاليا في آسيا ودول الخليج العربي ووسط وغرب أفريقيا.
وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتسجيل لقاحاتها في نحو 30 دولة أخرى، بما يعزز من تواجدها خارجيا، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سيتم الوصول لكافة الدول بالوطن العربي.
وأوضح أن التعاون سيشمل الترويج لمنتجاتها في باقي الدول العربية من خلال شركاء الهيئة من الموزعين بهذه البلدان، كما ستتمكن مع الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدرات الدول على تحقيق الأمن الغذائي العربي عبر دعم صحة واستدامة الثروة الحيوانية، فضلاً عن المساهمة في تطوير علاقات استراتيجية مع القطاع الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميفاك تستهدف إجراء توسعات لتعزيز القدرات الإنتاجية بقيمة 1.8 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.